MLB: ¿Cuáles mánagers deben alistar sus maletas rumbo a 2027?

a temporada 2026 de las Grandes Ligas se acerca a su desenlace y, con ella, comienza a calentarse el mercado de managers rumbo a 2027. Mientras algunas organizaciones ya analizan cambios en sus estructuras deportivas, otras todavía esperan lo que suceda en las últimas semanas de campaña y, en algunos casos, en los playoffs.

Entre los nombres que aparecen bajo mayor observación están Andy Green, Don Mattingly, Dan Wilson, Joe Espada, Kurt Suzuki y Torey Lovullo, aunque no todos enfrentan el mismo escenario. Reportes recientes de medios especializados coinciden en que habrá varios movimientos, pero no se espera necesariamente una renovación masiva de los 30 puestos de manager.

METS: GREEN APUNTA DE NUEVO A LA OFICINA

En Nueva York, Andy Green asumió como manager interino después de que los Mets despidieran a Carlos Mendoza el 27 de junio. Green llegó al puesto procedente del área de desarrollo de jugadores y, desde el comienzo, la organización dejó abierta la posibilidad de que regresara a la oficina principal una vez concluida la temporada.

Por ello, los Mets podrían abrir una búsqueda para encontrar manager de cara a 2027. Entre los nombres mencionados en reportes aparece Carlos Beltrán, actual asistente especial de la presidencia de operaciones de beisbol y una figura histórica de la franquicia. La posibilidad de un regreso de Beltrán forma parte, por ahora, del terreno de los candidatos y rumores, no de una decisión anunciada.



PHILADELPHIA: MATTINGLY PUSO EL PUESTO EN DISPUTA

Los Phillies presentan otro caso particular. Don Mattingly ocupa actualmente el puesto de manager interino después de la salida de Rob Thomson y ha recibido atención por el trabajo realizado desde que tomó las riendas. MLB mantiene a Mattingly como interino en su registro oficial de coaches.

Su futuro dependerá, en buena medida, de cómo termine la temporada. Dave Dombrowski tendrá que decidir si mantiene a Mattingly o busca otra alternativa, y entre los nombres que han sido relacionados con la organización aparece Alex Cora, quien tiene una relación profesional previa con el presidente de operaciones de beisbol de Philadelphia.

SEATTLE: DAN WILSON ENFRENTA UNA DECISIÓN CLAVE

En Seattle, la situación de Dan Wilson es una de las que mayor atención genera. Wilson continúa como manager de los Mariners, pero su futuro para 2027 es cuestionado después de una campaña por debajo de las expectativas.

Un reporte publicado esta semana señala que Ken Rosenthal considera a Wilson como el manager con mayores posibilidades de ser despedido al terminar la campaña, mientras que otros análisis apuntan a que la responsabilidad podría recaer también en la estructura deportiva encabezada por Jerry Dipoto.

La campaña de Seattle se complicó especialmente en la recta final. El equipo llegó a garantizar un récord perdedor después de caer ante los Angels el 15 de septiembre y quedó fuera de la pelea por alcanzar una temporada ganadora.

HOUSTON: ESPADA ESPERA LA DECISIÓN DE JIM CRANE

Joe Espada es otro de los managers cuyo futuro quedó abierto. El manager de los Astros tiene contrato hasta el final de 2026 y, después de la salida del gerente general Dana Brown, la organización confirmó que su situación sería revisada una vez terminada la temporada.

La reestructuración de Houston aumenta la incertidumbre. Brown dejó su puesto en agosto y Jim Crane asumió temporalmente el control de las operaciones deportivas, mientras la franquicia busca un nuevo gerente general. Reportes recientes señalan que Espada permanece bajo evaluación de cara a 2027.

ANGELINOS: SUZUKI Y UNA TEMPORADA COMPLICADA

En Anaheim, Kurt Suzuki también aparece entre los managers cuyo futuro es incierto. Suzuki dirige a los Angels durante 2026 después de haber recibido un contrato de un año bajo la administración anterior.