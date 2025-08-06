Moschetti gana al sprint en la Etapa 2 de la Vuelta a Burgos; Isaac del Toro resiste tras su caída

La segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2025 tuvo un cierre intenso con final en Buniel, tras un recorrido de 161.6 kilómetros iniciado en Cilleruelo de Abajo. La victoria fue para Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), quien se impuso en un apretado sprint final definido por photo finish ante Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG).

La jornada arrancó con una fuga protagonizada por Ander Okamika, Iker Mintegi, Pau Llaneras y Txomin Juaristi, quienes lograron sacar hasta cuatro minutos de ventaja en los primeros kilómetros. Okamika fue el más activo del grupo, pero a partir del kilómetro 100, los equipos fuertes del pelotón, como UAE Team Emirates y Q36.5, comenzaron a reducir distancias.

A falta de 50 kilómetros, el Red Bull – BORA – hansgrohe tomó el control del ritmo con la intención de proteger el liderato del español Roger Adrià, mientras el Q36.5 preparaba el esprint para Moschetti. La escapada se fue desintegrando, y aunque Mintegi ganó el sprint intermedio en Las Quintanillas, a solo 13 kilómetros de meta, el pelotón ya estaba encima. Finalmente, Okamika fue alcanzado a 8 kilómetros del final.

Los últimos tres kilómetros fueron protagonizados por una pelea estratégica entre varios equipos con especialistas al sprint, incluyendo Lidl-Trek, Tudor y Decathlon AG2R. Se alcanzaron velocidades cercanas a los 80 km/h antes del último kilómetro, que fue decisivo para definir al ganador.