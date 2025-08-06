Moschetti gana al sprint en la Etapa 2 de la Vuelta a Burgos; Isaac del Toro resiste tras su caída

Deportes
/ 6 agosto 2025
    Moschetti gana al sprint en la Etapa 2 de la Vuelta a Burgos; Isaac del Toro resiste tras su caída
    Isaac del Toro se mantuvo en el grupo principal y cerró sin incidentes. FOTO: EFE

El ciclista mexicano, tras la caída del día anterior, cerró en la posición 37, a 21 segundos del líder Roger Adrià

La segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2025 tuvo un cierre intenso con final en Buniel, tras un recorrido de 161.6 kilómetros iniciado en Cilleruelo de Abajo. La victoria fue para Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), quien se impuso en un apretado sprint final definido por photo finish ante Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG).

La jornada arrancó con una fuga protagonizada por Ander Okamika, Iker Mintegi, Pau Llaneras y Txomin Juaristi, quienes lograron sacar hasta cuatro minutos de ventaja en los primeros kilómetros. Okamika fue el más activo del grupo, pero a partir del kilómetro 100, los equipos fuertes del pelotón, como UAE Team Emirates y Q36.5, comenzaron a reducir distancias.

A falta de 50 kilómetros, el Red Bull – BORA – hansgrohe tomó el control del ritmo con la intención de proteger el liderato del español Roger Adrià, mientras el Q36.5 preparaba el esprint para Moschetti. La escapada se fue desintegrando, y aunque Mintegi ganó el sprint intermedio en Las Quintanillas, a solo 13 kilómetros de meta, el pelotón ya estaba encima. Finalmente, Okamika fue alcanzado a 8 kilómetros del final.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Paul será titular en el arco de Pumas para duelo clave ante Inter Miami

Los últimos tres kilómetros fueron protagonizados por una pelea estratégica entre varios equipos con especialistas al sprint, incluyendo Lidl-Trek, Tudor y Decathlon AG2R. Se alcanzaron velocidades cercanas a los 80 km/h antes del último kilómetro, que fue decisivo para definir al ganador.

Matteo Moschetti consiguió su triunfo número 14 como profesional, seguido de Malucelli y Molano. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro, aún con secuelas de la caída del primer día, logró terminar en la posición 37, a solo 21 segundos del líder, sin perder tiempo respecto a los favoritos.

En la clasificación general, Roger Adrià se mantiene como líder con un tiempo acumulado de 8:26:41, escoltado por Jordan Labrosse y Afonso Eulálio. Entre los latinoamericanos, Egan Bernal marcha en novena posición y Isaac del Toro se ubica en el puesto 28, con opciones de seguir escalando.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Burgos

Personajes


Isaac del Toro

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mandataria reiteró que continúan fortaleciendo el trabajo de los consulados para apoyar a los mexicanos y mexicanas en el extranjero | Foto: Cuartoscuro

Solicita Sheinbaum reporte sobre cazarrecompensas de EU contra migrantes
Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

José Luis Rodríguez Díaz de León es nombrado como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal
“Ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes”, dijo la gobernadora morelense.

Contesta Nissan a gobernadora de Morelos: Reafirma cierre de planta de Cuernavaca
El nuevo monto arancelario entrará en vigor a partir del próximo 27 de agosto, confirmó la Casa Blanca.

Castiga Trump a India: le sube a 50% arancel por comprarle petróleo a Rusia
De ser declarado culpable, el exedil podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

Extraditan a EU a exalcalde de Guatemala por delitos de narcotráfico
En esta imagen se muestra un incendio en Corbieres, uno de los mayores de la historia del país, en el sur de Francia.

Incendio forestal en Francia, es uno de los mayores de su historia
Aranceles del 100% a semiconductores hechos en el extranjero

Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros