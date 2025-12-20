Gana ICA contrato para hacer tramo en Monterrey del tren Saltillo-Nuevo Laredo

La constructora ICA ganó el contrato para construir 37.5 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, en el tramo que pasará por la zona metropolitana de Monterrey.

ICA y sus filiales obtuvieron este viernes el contrato de 12 mil 934 millones de pesos, con IVA, para construir el tramo que va de San Nicolás hasta la localidad de Unión San Javier.

La única competencia significativa de ICA provino de Azvindi Ferroviaria, el consorcio de la mexicana Grupo INDI y la española AZVI, que pedía 13 mil 453 millones de pesos con IVA.

Las otras dos empresas con experiencia reciente en el Tren Maya, Grupo Carso y Mota Engil, no participaron en el concurso, mientras que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) declaró no solventes las propuestas del grupo CAABSA-OHL y la de Proyectos y Estudios Ferroviarios.

ICA, que apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo que pasar por un concurso mercantil por insolvencia, se ha convertido junto con Mota Engil en la constructora de confianza de la 4T.

La empresa ya había ganado el tramo de cien kilómetros del mismo tren, de Unión San Javier a Arroyo El Sauz, por 14 mil 676 millones. El pasado 9 de diciembre, la propia ARTF le asignó el contrato de mil 721 millones de pesos para la obra del trolebús en Ixtapaluca, único proyecto no ferroviario que maneja esa dependencia.

Los costos de construcción en la zona urbana de Monterrey serán notablemente más altos, y todavía está pendiente concursar un tramo de 17 kilómetros, entre Santa Catarina y San Nicolás.

ICA está cobrando 146.7 millones de pesos por kilómetro del tramo que ya tenía asignado, pero cotizó casi 345 millones por kilómetro en Monterrey. Los trabajos iniciarán el 16 de enero, y el plazo para terminar será de 34 meses, a finales de 2028.

Las obras incluyen excavaciones, drenajes, puentes, viaductos, pasos superiores e inferiores, superestructura de la vía, colocación de rieles y obras de mitigación, entre otros.

Como ha sido costumbre desde el Tren Maya, la ARTF sólo entregó ingeniería básica, pero la empresa ganadora será responsable de diseñar el proyecto ejecutivo.

“La obra se ejecutará bajo un esquema de gestión continua (fast track), iniciando la construcción por etapas conforme se vayan completando porciones del proyecto ejecutivo, sin esperar a tener concluido el proyecto en su totalidad, lo que implica que, podrán iniciar los trabajos, siempre y cuando los elementos constructivos de los trabajos que se ejecuten sí tengan el proyecto ejecutivo correspondiente”, explican las bases de licitación.

Estas obras son apenas la primera fase del ambicioso proyecto ferroviario del actual Gobierno, que busca reactivar más de tres mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros en todo el País.