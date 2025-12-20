CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones
El Estado mexicano es declarado responsable por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por no proteger a su madre, Norma Esther Andrade
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el viernes 19 de diciembre un comunicado en el que determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, así como por la falta de protección a su madre, Norma Esther Andrade, en su labor como defensora de derechos humanos.
La resolución se dio a conocer dentro del caso García Andrade y otros vs. México, relacionado con hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de violencia de género e impunidad.
COIDH DETERMINA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN CASO DE LILIA GARCÍA ANDRADE
En su resolución, la Corte IDH señaló que el caso versa sobre la “desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez, donde había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada”.
El tribunal internacional estableció que México incurrió en responsabilidad por no prevenir los hechos ni investigarlos de manera adecuada, además de no garantizar condiciones de seguridad para la madre de la víctima, quien emprendió una búsqueda de justicia durante años.
DETERMINAN FALTA DE PROTECCIÓN A NORMA ESTHER ANDRADE COMO DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS
La Corte también concluyó que el Estado es responsable por la falta de prevención frente a los ataques y amenazas sufridas por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, lo que limitó su labor de defensa de derechos humanos. En el comunicado, el organismo señaló que estas omisiones “impidieron ejercer plenamente su derecho a defender derechos humanos”.
Asimismo, la sentencia estableció violaciones a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la igualdad, derivadas de la ausencia de una investigación diligente tanto del feminicidio como de las agresiones contra la familia.
DERECHOS DE LA FAMILIA DE LILIA GARCÍA ANDRADE FUERON VULNERADOS
La Corte IDH reconoció también afectaciones a los derechos de Norma Andrade y José García, padres de la víctima, así como a los hijos de Lilia Alejandra, Jade Tikva y José Kaleb García Andrade, quienes resultaron afectados en su integridad personal, libre circulación, protección familiar y derechos de la niñez.
De acuerdo con la resolución, el Estado mexicano incurrió además en la violación al derecho a la verdad de los familiares, al no esclarecer plenamente los hechos ni garantizar justicia en el caso.
GOBIERNO MEXICANO ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN EL FEMINICIDIO DE LILIA ALEJANDRA GARCÍA ANDRADE
Tras conocerse la decisión de la Corte IDH, el Gobierno de México emitió un comunicado conjunto a través de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Mujeres, en el que confirmó la notificación oficial de la sentencia.
En el documento, el Estado recordó que durante la audiencia celebrada en marzo de 2025, el Gobierno mexicano aceptó su responsabilidad por los hechos. Según el comunicado, dicha aceptación se dio “en particular, por el incumplimiento en el deber de prevención e investigación adecuada en torno a la desaparición, violación sexual y feminicidio de Lilia Alejandra, a la luz del contexto que existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos hechos”.
El Gobierno federal subrayó que la Corte reconoció los avances normativos e institucionales impulsados por México en materia de igualdad sustantiva y combate a la violencia de género. Además, reiteró que “el Estado mexicano reafirma su respeto a las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana”.
GOBIERNO DE MÉXICO REALIZARÁ ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN IMPUESTAS POR COIDH
En el mismo posicionamiento, las autoridades señalaron que se realizará un análisis detallado del fallo para definir las acciones necesarias que permitan cumplir con las medidas de reparación ordenadas por la Corte. El comunicado precisó que este proceso se llevará a cabo “en el marco de sus atribuciones y conforme a los procedimientos previstos en el orden jurídico nacional”.
Asimismo, el Gobierno indicó que continuará impulsando políticas públicas y mecanismos de coordinación institucional, con el objetivo de “combatir la impunidad, transformar las prácticas institucionales y asegurar que hechos como los ocurridos no se repitan”.
ANTECEDENTES DEL FEMINICIDIO DE LILIA ALEJANDRA GARCÍA ANDRADE
Lilia Alejandra García Andrade desapareció el 14 de febrero de 2001, al salir de su trabajo en Ciudad Juárez. Tenía 17 años y era madre de dos hijos. Tras su separación de Ricardo Barreto Aranda, con quien había vivido aproximadamente un año, residía con su madre, Norma Esther Andrade.
El 21 de febrero de 2001, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío ubicado entre la Avenida Tecnológico y la Avenida Ejército Nacional. Ese mismo día se iniciaron las averiguaciones previas por los delitos de homicidio y violación. Posteriormente, un dictamen pericial concluyó que la joven murió por “estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual”.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y OMISIONES SEÑALADAS EN EL CASO DE FEMINICIDIO DE LILIA ALEJANDRA GARCÍA ANDRADE
A lo largo de los años, las investigaciones incluyeron análisis forenses y comparaciones de perfiles genéticos con otros casos similares. En 2010, la Fiscalía de Chihuahua informó que existía una coincidencia genética entre el agresor de Lilia Alejandra y el de otras cuatro mujeres.
El 8 de junio de 2010, la Procuraduría estatal indicó que el presunto agresor podría ser “un familiar masculino de un agente del Ministerio Público”. Posteriormente, en 2017, se solicitó información al FBI, petición que fue desestimada por no cumplir con los requisitos legales. En 2018, el Estado mexicano informó que analizaba el expediente desde una óptica renovada, considerando el contexto histórico de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
PERSONAS VINCULADAS AL CASO DE LILIA ALEJANDRA GARCÍA ANDRADE SUFRIERON AMENAZAS Y AGRESIONES
De acuerdo con lo expuesto por la parte peticionaria ante instancias internacionales, entre 2002 y 2012 se registraron amenazas, agresiones físicas, robos y actos de acoso contra personas relacionadas con la investigación del feminicidio, incluida Norma Esther Andrade. Estos hechos fueron considerados por la Corte IDH como parte de las omisiones del Estado en la protección de quienes buscaban justicia.
La sentencia del tribunal interamericano representa un pronunciamiento internacional que establece obligaciones concretas para el Estado mexicano en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en casos de feminicidio y violencia de género.