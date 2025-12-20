CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones

La resolución se dio a conocer dentro del caso García Andrade y otros vs. México, relacionado con hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de violencia de género e impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ) emitió el viernes 19 de diciembre un comunicado en el que determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, así como por la falta de protección a su madre, Norma Esther Andrade, en su labor como defensora de derechos humanos.

COIDH DETERMINA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN CASO DE LILIA GARCÍA ANDRADE

En su resolución, la Corte IDH señaló que el caso versa sobre la “desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez, donde había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada”.

El tribunal internacional estableció que México incurrió en responsabilidad por no prevenir los hechos ni investigarlos de manera adecuada, además de no garantizar condiciones de seguridad para la madre de la víctima, quien emprendió una búsqueda de justicia durante años.

DETERMINAN FALTA DE PROTECCIÓN A NORMA ESTHER ANDRADE COMO DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte también concluyó que el Estado es responsable por la falta de prevención frente a los ataques y amenazas sufridas por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, lo que limitó su labor de defensa de derechos humanos. En el comunicado, el organismo señaló que estas omisiones “impidieron ejercer plenamente su derecho a defender derechos humanos”.

Asimismo, la sentencia estableció violaciones a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la igualdad, derivadas de la ausencia de una investigación diligente tanto del feminicidio como de las agresiones contra la familia.

DERECHOS DE LA FAMILIA DE LILIA GARCÍA ANDRADE FUERON VULNERADOS

La Corte IDH reconoció también afectaciones a los derechos de Norma Andrade y José García, padres de la víctima, así como a los hijos de Lilia Alejandra, Jade Tikva y José Kaleb García Andrade, quienes resultaron afectados en su integridad personal, libre circulación, protección familiar y derechos de la niñez.

De acuerdo con la resolución, el Estado mexicano incurrió además en la violación al derecho a la verdad de los familiares, al no esclarecer plenamente los hechos ni garantizar justicia en el caso.

GOBIERNO MEXICANO ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN EL FEMINICIDIO DE LILIA ALEJANDRA GARCÍA ANDRADE

Tras conocerse la decisión de la Corte IDH, el Gobierno de México emitió un comunicado conjunto a través de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Mujeres, en el que confirmó la notificación oficial de la sentencia.

En el documento, el Estado recordó que durante la audiencia celebrada en marzo de 2025, el Gobierno mexicano aceptó su responsabilidad por los hechos. Según el comunicado, dicha aceptación se dio “en particular, por el incumplimiento en el deber de prevención e investigación adecuada en torno a la desaparición, violación sexual y feminicidio de Lilia Alejandra, a la luz del contexto que existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos hechos”.

El Gobierno federal subrayó que la Corte reconoció los avances normativos e institucionales impulsados por México en materia de igualdad sustantiva y combate a la violencia de género. Además, reiteró que “el Estado mexicano reafirma su respeto a las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana”.