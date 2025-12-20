Plan Michoacán la Paz y la Justicia impulsa Sembrando Vida tras asesinato de alcalde

URUAPAN, MICH.- Como parte del Plan Michoacán la Paz y la Justicia, y tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, 5 mil 514 personas de la región purépecha fueron incorporadas al programa Sembrando Vida, informó la Secretaría de Bienestar.

Durante el arranque de la Feria del Bienestar en el municipio de Pátzcuaro, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que estas acciones buscan fortalecer el desarrollo productivo y social en comunidades de la entidad.

Indicó que, como parte de la estrategia, se construirán 150 terrazas en unidades productivas y 15 jagüeyes comunitarios para la captación de agua, con el objetivo de mejorar el riego y la productividad agrícola en la región.

La funcionaria señaló que actualmente 10 mil personas en Michoacán forman parte del programa Sembrando Vida, mediante el cual reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos a cambio del trabajo en sus parcelas.

Añadió que el programa no solo tiene un enfoque productivo, sino también formativo, ya que en la entidad se han impartido cursos dirigidos a niñas y niños en temas como apicultura, cuidado forestal y macetohuertos para la producción de alimentos.

López Gutiérrez destacó que la participación de las infancias es clave para la transformación social, al fomentar el contacto con la tierra, la preservación de semillas y la recuperación del conocimiento tradicional.