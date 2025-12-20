Llegan Fuerzas Especiales a Sinaloa por guerra interna del Cártel de Sinaloa

Noticias
/ 20 diciembre 2025
    Llegan Fuerzas Especiales a Sinaloa por guerra interna del Cártel de Sinaloa
    Enviaron a 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

TEMAS


Narcoviolencia

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sedena

El reforzamiento militar se da en medio de un contexto de violencia sostenida y disputas internas del crimen organizado en la entidad

CULIACÁN, SIN.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el envío de 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa, entidad donde grupos criminales mantienen una confrontación armada desde finales de 2024.

De acuerdo con la dependencia, los efectivos del Ejército mexicano partieron este sábado de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y una aeronave Spartan C-27J de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a Culiacán.

Los elementos se integrarán al despliegue operativo que mantiene la Novena Zona Militar en Sinaloa, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad en coordinación con otras fuerzas federales.

La Defensa señaló que los integrantes de las Fuerzas Especiales contribuirán a reforzar las labores que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región.

Precisó que los efectivos llevarán a cabo tareas de disuasión, prevención y patrullajes, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de generar un ambiente de tranquilidad para la población sinaloense.

La dependencia subrayó que estas acciones se desarrollarán conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, recordó que la misión de las unidades de Fuerzas Especiales es actuar de manera conjunta con autoridades civiles y militares para reforzar la seguridad y preservar el orden en zonas afectadas por la violencia. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

