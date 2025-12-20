Johnson & Johnson deberá pagar 65.5 millones de dólares a mujer con cáncer que usó talco

Internacional
/ 20 diciembre 2025
    Johnson &amp; Johnson deberá pagar 65.5 millones de dólares a mujer con cáncer que usó talco
    Vista de la fachada de la sede de Johnson & Johnson, en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero de 2024. Foto: AP/Ted Shaffrey
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Cáncer
Juicios

Localizaciones


Minnesota

Organizaciones


Johnson & Johnson

A principios de este mes, un jurado de Los Ángeles otorgó 40 millones de dólares a dos mujeres que afirmaron que el talco del gigante global de la salud causó su cáncer de ovario

MINNESOTA- Un jurado de Minnesota otorgó 65.5 millones de dólares a una madre de tres hijos que afirmó que los productos de talco fabricados por Johnson & Johnson la expusieron al asbesto y contribuyeron a que desarrollara cáncer en el revestimiento de sus pulmones.

El jurado determinó que la demandante, Anna Jean Houghton Carley, de 37 años, debe ser compensada por Johnson & Johnson luego de usar su talco para bebés durante su infancia y posteriormente desarrollar mesotelioma, un cáncer agresivo causado principalmente por la exposición al carcinógeno asbesto.

TE PUEDE INTERESAR: Johnson & Johnson retira su polvo de talco del mercado mundial, pero rechaza que cause cáncer

Johnson & Johnson anunció que apelará al veredicto.

Durante un juicio de 13 días en la Corte de Distrito del Condado Ramsey, el equipo legal de Carley argumentó que el gigante farmacéutico vendió y comercializó productos a base de talco a los consumidores a pesar de saber que pueden estar contaminados con asbesto. Los abogados de Carley también dijeron que a su familia nunca se le advirtió sobre los peligros potenciales al usar el producto en su hijo. El producto fue retirado de los estantes en Estados Unidos en 2020.

TE PUEDE INTERESAR: Desecha jueza indemnización de 417 millones contra Johnson & Johnson

”Este caso no se trataba sólo de compensación económica. Se trataba de la verdad y asumir la responsabilidad”, afirmó el abogado de Carley, Ben Braly.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson, argumentó que el talco para bebés de la compañía es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer. Espera que una corte de apelaciones revierta el fallo.

El veredicto es el resultado más reciente de una larga batalla legal sobre las afirmaciones de que el talco en los productos para bebés de Johnson & Johnson y el polvo corporal Shower to Shower está relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, que afecta los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender polvos elaborados con talco en todo el mundo en 2023.

”Estas demandas se basan en ‘ciencia basura’, refutada por décadas de estudios que demuestran que el talco para bebés de Johnson & Johnson es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer”, dijo Haas en un comunicado después del veredicto.

A principios de este mes, un jurado de Los Ángeles otorgó 40 millones de dólares a dos mujeres que afirmaron que el talco de Johnson & Johnson causó su cáncer de ovario. Y en octubre, otro jurado de California ordenó a la compañía pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el talco para bebés que usaba estaba contaminado con asbesto.

Temas


Cáncer
Juicios

Localizaciones


Minnesota

Organizaciones


Johnson & Johnson

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno Federal sostuvo que, por primera vez en la historia estadística reciente, el porcentaje de personas en clase media es mayor al de la población en situación de pobreza.

Banco Mundial registra salto histórico de clase media en México; supera a pobreza
Un juez federal en Nuevo León ordenó a la FGR restituir el criterio de oportunidad a favor de Rocha Cantú.

Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
Pasajeros grabaron el momento, permanecieron dentro del avión por varias ocho horas.

Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX; denuncia falta de pago
Buscan fortalecer los canales de denuncia del delito y eficientar la atención de todos los casos reportados.

Coahuila: Ante alza sin freno, crea Fiscalía unidad local para combatir la extorsión
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
El conglomerado empresarial mantiene créditos fiscales por 51 mil millones de pesos.

SAT señala adeudo de 51 mil mdp a Grupo Salinas; empresario pide aclaración por escrito

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia en su contra del ex secretario de Seguridad este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario.

Defensa de García Luna apela fallo en Corte de NY; acusan juicio ‘irremediablemente contaminado’