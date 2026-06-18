‘Te quiero mucho’... El Inmortal Jorge Campos representará a Gianni Infantino en el México vs Corea del Sur

La noticia fue compartida por el propio Infantino a través de un video publicado en redes sociales, donde explicó que no podría estar presente en Guadalajara debido a compromisos de agenda, pero decidió ceder su lugar a una de las figuras más reconocidas del futbol mexicano.

El nombre de Jorge Campos volvió a colocarse en el centro de la conversación mundialista. El histórico ex guardameta mexicano fue elegido por Gianni Infantino , presidente de la FIFA , para representarlo durante el partido entre México y Corea del Sur , un encuentro que se disputará en el Estadio Guadalajara dentro del marco del Mundial 2026 .

“ Mañana, oficialmente, mi representante para el partido de México contra Corea porque no puedo ir a Guadalajara, pero va mi representante, el grande, el inmenso, Jorge Campos, leyenda increíble ”, expresó el dirigente de la FIFA.

El gesto rápidamente llamó la atención de aficionados mexicanos, quienes interpretaron la elección como un reconocimiento internacional a la trayectoria de un futbolista que marcó una época por su estilo, personalidad y manera única de entender la posición de portero.

INFANTINO RECONOCE A UNA LEYENDA DEL FUTBOL MEXICANO

La reunión entre Gianni Infantino y Jorge Campos no solo representó un acto protocolario previo al partido, también fue una oportunidad para destacar la carrera de uno de los jugadores más emblemáticos de México.

El presidente de la FIFA describió al exjugador como una leyenda, recordando que Campos forma parte del grupo de invitados especiales del Mundial 2026, junto a otras figuras internacionales como Ronaldinho, Cafú y Bebeto.

La presencia del exarquero en eventos de esta magnitud refleja la influencia que tuvo dentro y fuera de la cancha. Su imagen trascendió los límites del futbol gracias a su estilo extravagante y una personalidad que lo convirtió en un símbolo deportivo.

Campos no fue solamente reconocido por sus atajadas, sino por haber cambiado la percepción del portero moderno. Durante su carrera se caracterizó por salir del área, jugar con los pies y convertirse en una amenaza ofensiva cuando tenía oportunidad.

Su capacidad para desempeñarse también como delantero fue una de las características que más sorprendieron al mundo del futbol, especialmente en una época donde los guardametas tenían roles mucho más tradicionales.

JORGE CAMPOS, EL PORTERO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Nacido en Acapulco, Guerrero, en 1966, Jorge Campos inició su carrera profesional en 1988 con los Pumas de la UNAM, equipo donde comenzó jugando como portero y delantero.

Durante la década de los años 90 alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones bajo los tres postes y a una imagen completamente diferente a la de otros guardametas.

Sus uniformes con colores llamativos, diseños poco comunes y tonos fosforescentes se convirtieron en una de sus principales características. En una época donde la estética del futbol era más conservadora, Campos creó una identidad propia.

Pero detrás de los trajes llamativos existía un portero con grandes reflejos, velocidad y una lectura del juego adelantada para su tiempo.

Además, su capacidad goleadora lo convirtió en un caso excepcional dentro del futbol profesional. A lo largo de su trayectoria consiguió 46 anotaciones, una cifra histórica para un guardameta mexicano.

Esa combinación entre espectáculo y rendimiento hizo que muchos aficionados lo consideraran uno de los futbolistas más completos que ha producido México.

RECONOCIMIENTOS QUE MARCARON SU CARRERA

La trayectoria de Jorge Campos estuvo acompañada por distintos reconocimientos nacionales e internacionales que confirmaron su importancia dentro del deporte.

Uno de sus momentos más destacados llegó en 1993, cuando fue considerado el tercer mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

Con la Selección Mexicana, Campos conquistó títulos importantes y fue protagonista durante una generación que dejó huella en el futbol internacional.

Entre sus logros destacan:

· Dos títulos de Copa Oro con México en 1993 y 1996.

· La conquista de la Copa Confederaciones de 1999.

· El reconocimiento como uno de los mejores porteros del mundo durante el cuarto de siglo evaluado en 2011.

· El registro como el portero mexicano con más goles anotados en la historia profesional.

Más allá de los trofeos, Campos se convirtió en una figura querida por su cercanía con los aficionados y por representar una forma diferente de jugar.

MÉXICO VS COREA DEL SUR TENDRÁ UN INVITADO ESPECIAL

La presencia de Jorge Campos en el palco presidencial agrega un elemento simbólico al encuentro entre México y Corea del Sur.

Aunque su participación será fuera del campo, el ex guardameta volverá a estar ligado a un escenario internacional donde durante años defendió los colores del futbol mexicano.

Para muchos seguidores, la elección de Infantino representa un reconocimiento a una figura que ayudó a proyectar la imagen de México en el mundo deportivo.

El apodo de “El Inmortal” continúa vigente porque su legado permanece entre nuevas generaciones que crecieron viendo sus atajadas, sus goles y una personalidad imposible de repetir.

Mientras el Mundial 2026 avanza, Jorge Campos vuelve a ocupar un lugar especial en la historia del futbol: esta vez, no como jugador, sino como representante de una leyenda.