No cesa la violencia en estadios: aficionado relata cómo fue agredido por los hinchas de Chivas

“Cuando seguimos avanzando había aficionados de Monterrey que estaban gritando de más y lo único que hice fue decirles que fueran para atrás, para evitar lo que pasó eventualmente, que yo al voltear, se bajan de un pecero de 25 a 35 personas (seguidores de Chivas)”, agregó.

“Intenté correr porque no soy una persona violenta, pero no pude. Tengo el ojo golpeado, la frente golpeada, a mi pareja le fracturaron la nariz y todo frente a los ojos de la policía que no hizo nada. Había policías, pero comiendo o platicando, no cuidando a la gente”, expresó a modo de pedido de justicia.

Para finalizar el video, el joven pidió que se tomaran cartas en el asunto para evitar este tipo de situaciones en algún futuro, señalando que al igual que en el Akron, en el BBVA también ocurrieron hechos violentos, así como en Querétaro.

Dejó en claro que esto “ya no se trata de equipos” sino de la seguridad de las personas.

Por el momento, ni Chivas ni Rayados, así como la Liga MX, se han pronunciado al respecto.