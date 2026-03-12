Ondřej Satoria y su electrizante personalidad, dentro y fuera del diamante, conquistaron al mundo

Ondřej Satoria, de 29 años y originario de Ostrava, en República Checa, no es un jugador profesional de tiempo completo. En su vida cotidiana trabaja como electricista en y participa en el beisbol amateur, una realidad muy distinta a la de la mayoría de los peloteros que compiten en el torneo. Aun así, su nombre ya ha quedado marcado en la memoria del campeonato desde la edición anterior.

Durante el Clásico Mundial de Beisbol 2023, disputado en Japón, el lanzador europeo protagonizó una de las escenas más sorprendentes del torneo al enfrentarse a la mayor estrella del deporte: Shohei Ohtani.

En aquel duelo, Satoria ponchó a Ohtani con apenas tres lanzamientos, provocando swings tan descompuestos que incluso al japonés se le cayó el casco durante uno de los intentos.

La imagen dio la vuelta al mundo: un electricista ponchando al jugador más dominante del planeta, quien en ese momento era figura de los Los Angeles Angels y ganaba cerca de 30 millones de dólares anuales.

Tres años después, el checo volvió al gran escenario en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, nuevamente en Japón. Satoria fue designado como abridor frente a la poderosa selección japonesa en el legendario Tokyo Dome, ante más de 55 mil aficionados.

Y una vez más respondió en la loma. El derecho lanzó 4.2 innings en blanco, permitió seis hits y ponchó a tres bateadores, manteniendo a raya a una de las ofensivas más peligrosas del torneo. Su actuación terminó en la quinta entrada debido a las reglas del torneo, que limitan a 65 lanzamientos a los abridores durante la fase de grupos.

Cuando abandonó el montículo, todo el estadio se puso de pie para despedirlo con una gran ovación, reconociendo la actuación del electricista que volvió a desafiar al gigante asiático.

Curiosamente, en esta ocasión Satoria no enfrentó a Shohei Ohtani, ya que la superestrella japonesa no participó en ese encuentro. La decisión generó especulación sobre si el manager evitó un nuevo duelo o si simplemente se trató de descanso.

La explicación más probable es la segunda: Japón ya tenía asegurado su boleto a los Cuartos de Final en Miami, por lo que el cuerpo técnico prefirió no arriesgar a su principal figura a una posible lesión.

El partido entre República Checa y Japón fue un auténtico duelo de pitcheo durante gran parte del encuentro. El marcador se mantuvo empatado 0-0 hasta la octava entrada, momento en el que la ofensiva japonesa explotó con un rally de nueve carreras que terminó por definir el juego.

ASÍ LE FUE A SATORIA EN EL CLÁSICO MUNDIAL

A pesar de los resultados colectivos, Ondřej Satoria dejó números muy sólidos en el torneo. En el Clásico Mundial de Beisbol 2026 registró 2 apariciones en total, 1 apertura y 1 relevo.