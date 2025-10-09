Paloma Ibarra, orgullo de Saltillo, se corona campeona internacional en Colombia

La golfista saltillense Paloma Ibarra Ambia volvió a brillar en el extranjero al coronarse campeona de la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025, disputada en el Club Campestre Los Arrayanes, en Bogotá, Colombia.

Con una actuación sólida y consistente, la coahuilense se impuso con un total de 217 golpes (+1).

DOMINIO MEXICANO EN EL CAMPO COLOMBIANO

Ibarra Ambia firmó una ronda inicial de 75 golpes, para después deslumbrar con un 66 en el segundo día de competencia, el mejor score del torneo.

Cerró con un 76 en la jornada final, resultado suficiente para quedarse con el título y ampliar su ventaja sobre las locales.

La mexicana ganó con una diferencia de siete impactos sobre la colombiana Mariana Beltrán Rodríguez, quien finalizó con 224, mientras que Luciana Medina Ramos, también del país anfitrión, fue tercera con 225.

Fue la cuarta edición del torneo que lleva el nombre del profesional colombiano Juan Sebastián Muñoz, actual jugador del LIV Golf.