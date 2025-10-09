Paloma Ibarra, orgullo de Saltillo, se corona campeona internacional en Colombia

Deportes
/ 9 octubre 2025
    Paloma Ibarra, orgullo de Saltillo, se corona campeona internacional en Colombia
    Paloma Ibarra Ambia, golfista saltillense de proyección internacional, conquistó la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025 en Bogotá, Colombia. FOTO: ESPECIAL

La golfista saltillense conquistó la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025 en Bogotá, Colombia, con una destacada actuación que la confirma como una de las grandes promesas del deporte mexicano

La golfista saltillense Paloma Ibarra Ambia volvió a brillar en el extranjero al coronarse campeona de la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025, disputada en el Club Campestre Los Arrayanes, en Bogotá, Colombia.

Con una actuación sólida y consistente, la coahuilense se impuso con un total de 217 golpes (+1).

DOMINIO MEXICANO EN EL CAMPO COLOMBIANO

Ibarra Ambia firmó una ronda inicial de 75 golpes, para después deslumbrar con un 66 en el segundo día de competencia, el mejor score del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Yankees caen ante los Blue Jays: las razones detrás del fracaso en la Postemporada de la MLB

Cerró con un 76 en la jornada final, resultado suficiente para quedarse con el título y ampliar su ventaja sobre las locales.

La mexicana ganó con una diferencia de siete impactos sobre la colombiana Mariana Beltrán Rodríguez, quien finalizó con 224, mientras que Luciana Medina Ramos, también del país anfitrión, fue tercera con 225.

Fue la cuarta edición del torneo que lleva el nombre del profesional colombiano Juan Sebastián Muñoz, actual jugador del LIV Golf.

$!El podio femenil en Colombia tuvo acento mexicano: Paloma Ibarra se quedó con el primer lugar, seguida de Mariana Beltrán Rodríguez y Luciana Medina Ramos.
El podio femenil en Colombia tuvo acento mexicano: Paloma Ibarra se quedó con el primer lugar, seguida de Mariana Beltrán Rodríguez y Luciana Medina Ramos. FOTO: ESPECIAL

APOYADA POR LA FUNDACIÓN DE LORENA OCHOA

Paloma Ibarra forma parte de la Academia de Golf IJGA, en Estados Unidos, y cuenta con el respaldo de la Fundación Xuntas, liderada por la exgolfista mexicana Lorena Ochoa.

Este apoyo ha sido fundamental para su desarrollo técnico y competitivo, impulsándola a destacar en torneos internacionales juveniles.

La coahuilense surgió del Club Campestre de Saltillo y continúa representando con orgullo a su ciudad y a México.

UNA TEMPORADA DE GRANDES RESULTADOS

El título en Colombia se suma a una temporada de grandes logros para la golfista saltillense.

En septiembre pasado, Ibarra Ambia se coronó campeona absoluta del Open Gaby López 2025 en el Club de Golf México, donde superó a competidoras de Estados Unidos, Chile, Guatemala y Brasil.

En agosto fue subcampeona del Campeonato Juvenil de Chile 2025 by IJGA, y en julio conquistó el Optimist International Junior Golf Championship en Miami.

Además, ganó el tercer torneo del International Junior Golf Tour en Howey Hills.

$!Paloma Ibarra Ambia celebró junto al vietnamita Hung Khanh, ganador de la rama varonil, tras consagrarse ambos campeones de la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025 disputada en el Club Campestre Los Arrayanes de Bogotá, Colombia.
Paloma Ibarra Ambia celebró junto al vietnamita Hung Khanh, ganador de la rama varonil, tras consagrarse ambos campeones de la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025 disputada en el Club Campestre Los Arrayanes de Bogotá, Colombia. FOTO: ESPECIAL

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Con apenas unos años en el golf competitivo, Paloma Ibarra Ambia ya figura en el World Amateur Golf Ranking y se perfila como una de las grandes promesas del golf mexicano.

Su madurez, consistencia y crecimiento internacional la colocan entre las jugadoras juveniles más destacadas de Latinoamérica.

El título en la Copa Juan Sebastián Muñoz no solo consolida su trayectoria, sino que marca un nuevo paso en su meta de competir a nivel profesional.

En cada torneo, la joven saltillense reafirma que su talento no tiene fronteras y que el golf de México tiene futuro con nombre propio: Paloma Ibarra Ambia.

Temas


Golf
resultados
Golf Saltillo

Localizaciones


Bogotá

Organizaciones


Club Campestre

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E.

Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

En sexenio de AMLO se creó la Mejoredu para sustituir al INEE, pero en diciembre de 2024 se decretó su extinción para que la SEP asumiera sus funciones.

Elimina SEP dos décadas de información académica de alumnos de educación básica y media superior

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El Comité Noruego del Nobel reconoció a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su resistencia pacífica frente al autoritarismo.

¡No fue Trump!... María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el premio Nobel de la Paz 2025
El SAT intensifica la fiscalización sobre préstamos y donativos entre particulares. No declarar correctamente montos superiores a 600 mil pesos puede implicar multas de hasta 35 mil pesos. Conoce qué debes reportar y cómo evitar sanciones.

¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico.

¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar