Paloma Ibarra, orgullo de Saltillo, se corona campeona internacional en Colombia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La golfista saltillense conquistó la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025 en Bogotá, Colombia, con una destacada actuación que la confirma como una de las grandes promesas del deporte mexicano
La golfista saltillense Paloma Ibarra Ambia volvió a brillar en el extranjero al coronarse campeona de la Copa Juan Sebastián Muñoz 2025, disputada en el Club Campestre Los Arrayanes, en Bogotá, Colombia.
Con una actuación sólida y consistente, la coahuilense se impuso con un total de 217 golpes (+1).
DOMINIO MEXICANO EN EL CAMPO COLOMBIANO
Ibarra Ambia firmó una ronda inicial de 75 golpes, para después deslumbrar con un 66 en el segundo día de competencia, el mejor score del torneo.
TE PUEDE INTERESAR: Yankees caen ante los Blue Jays: las razones detrás del fracaso en la Postemporada de la MLB
Cerró con un 76 en la jornada final, resultado suficiente para quedarse con el título y ampliar su ventaja sobre las locales.
La mexicana ganó con una diferencia de siete impactos sobre la colombiana Mariana Beltrán Rodríguez, quien finalizó con 224, mientras que Luciana Medina Ramos, también del país anfitrión, fue tercera con 225.
Fue la cuarta edición del torneo que lleva el nombre del profesional colombiano Juan Sebastián Muñoz, actual jugador del LIV Golf.
APOYADA POR LA FUNDACIÓN DE LORENA OCHOA
Paloma Ibarra forma parte de la Academia de Golf IJGA, en Estados Unidos, y cuenta con el respaldo de la Fundación Xuntas, liderada por la exgolfista mexicana Lorena Ochoa.
Este apoyo ha sido fundamental para su desarrollo técnico y competitivo, impulsándola a destacar en torneos internacionales juveniles.
La coahuilense surgió del Club Campestre de Saltillo y continúa representando con orgullo a su ciudad y a México.
UNA TEMPORADA DE GRANDES RESULTADOS
El título en Colombia se suma a una temporada de grandes logros para la golfista saltillense.
En septiembre pasado, Ibarra Ambia se coronó campeona absoluta del Open Gaby López 2025 en el Club de Golf México, donde superó a competidoras de Estados Unidos, Chile, Guatemala y Brasil.
En agosto fue subcampeona del Campeonato Juvenil de Chile 2025 by IJGA, y en julio conquistó el Optimist International Junior Golf Championship en Miami.
Además, ganó el tercer torneo del International Junior Golf Tour en Howey Hills.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Con apenas unos años en el golf competitivo, Paloma Ibarra Ambia ya figura en el World Amateur Golf Ranking y se perfila como una de las grandes promesas del golf mexicano.
Su madurez, consistencia y crecimiento internacional la colocan entre las jugadoras juveniles más destacadas de Latinoamérica.
El título en la Copa Juan Sebastián Muñoz no solo consolida su trayectoria, sino que marca un nuevo paso en su meta de competir a nivel profesional.
En cada torneo, la joven saltillense reafirma que su talento no tiene fronteras y que el golf de México tiene futuro con nombre propio: Paloma Ibarra Ambia.