¿Qué necesita México para clasificar? Esto pasa si vence o empata con Ecuador

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    ¿Qué necesita México para clasificar? Esto pasa si vence o empata con Ecuador
    La Selección Mexicana ha completado una fase de grupos destacada y sin derrotas. FOTO: CUARTOSCURO

Tras una fase de grupos histórica, la Selección Mexicana se juega la permanencia en el torneo este martes 30 de junio; conozca qué necesita el Tri para avanzar a los octavos de final.

La Selección Mexicana ha completado una fase de grupos destacada y sin derrotas, instalándose con paso firme en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Con el boleto asegurado en esta nueva etapa de 32 equipos, los márgenes de error desaparecen y regresa la presión directa por la supervivencia en el torneo. Sin embargo, la afición y el entorno del equipo se cobijan bajo un mantra que ha tomado fuerza esta temporada: “¿Y si sí?”.

El esperado cruce definitivo frente a la selección de Ecuador se disputará este martes 30 de junio de 2026. Al tratarse de una ronda de eliminación directa, los escenarios tradicionales cambian por completo, ya que el criterio de puntos queda en el pasado y la obligación es salir con la victoria para mantener el sueño mundialista.

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¿Qué pasa si México gana el martes 30 de junio?

Una victoria ante el conjunto sudamericano representaría un paso fundamental para el futbol nacional. Si México gana el partido frente a Ecuador, obtendrá su clasificación automática a los octavos de final.

Este hipotético triunfo permitiría al conjunto azteca disputar la ronda de los mejores 16 equipos el próximo domingo 5 de julio de 2026, teniendo como escenario el Estadio Azteca en Santa Úrsula. Además, el rival para esa llave ya está definido en el organigrama: el ganador del enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y Congo. Cabe destacar que la instancia de octavos de final ha sido históricamente la barrera más compleja para el Tri, por lo que superar a Ecuador encendería la ilusión de avanzar hacia la anhelada quinta fase.

$!El esperado cruce definitivo frente a la selección de Ecuador se disputará este martes 30 de junio de 2026.
El esperado cruce definitivo frente a la selección de Ecuador se disputará este martes 30 de junio de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué pasa si hay un empate en el tiempo regular?

A diferencia de la fase anterior, en esta etapa del certamen no existe la repartición de puntos. Si México empata contra Ecuador al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el reglamento de la FIFA estipula que el ganador deberá definirse obligatoriamente mediante los siguientes criterios de desempate:

- Tiempos extras: Se jugarán dos periodos de 15 minutos cada uno inmediatamente después del tiempo regular.

- Tanda de penales: Si la igualdad persiste tras los 30 minutos de prórroga, el boleto a la siguiente ronda se resolverá desde los once pasos.

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Es importante considerar que una derrota por cualquier marcador significaría la eliminación automática e inmediata de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo 2026, otorgando a Ecuador el pase directo a los octavos de final.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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