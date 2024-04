Rainel Rosario, Henry Urrutia y Edwin Díaz buscarán volar la cerca del Madero a jonronazos

Junto con los refuerzos que han añadido desde el timonel de la Nave Verde , y la ya conocida experiencia que desde hace varios años han implementado Urrutia, Rosario y Díaz , ¿serán los toleteros que lleven al Dragón del Norte a la conquista de un ansiado título? No lo sabemos. Pero, al menos, la fuerza y destreza, no está en tela de juicio bajo el poder de estos tres nombres.

Pero no solo son ellos los jugadores que buscarán llenar de “palazos” a los pitchers rivales de la Liga Mexicana de Beisbol . Junto a ellos, están los bambineros Henry Urrutia y Edwin Díaz , viejos conocidos de la afición y que en conjunto estarán en sintonía para ser el ataque que el cuadro de Saraperos requiere para sus necesidades.

El año pasado, Rainel Rosario y Fernando Villegas no solo brillaron a nivel local con el equipo, sino que también lo hicieron hasta de forma nacional e internacional, representando a México en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

“Es uno de mis objetivos esta temporada y es algo que tengo muy presente, quiero convertirme en el máximo jonronero de la franquicia; además de mis metas personales también me falta conseguir un título con Saraperos”, agregó.

SIEMPRE EXIGENTE

Pese a que no fue una mala temporada para Urrutia en la campaña del 2023, el beisbolista cubano sintió haber tenido un nivel de mediocridad y pidió disculpas a la afición por el rendimiento dado durante dicha Temporada.

“Hoy primero que nada quiero disculparme con la organización y mis compañeros de equipo por no haber sido lo que yo esperaba este año. Esta temporada con Saltillo me dejo un sabor bien amargo.

“Desde 2019 que llegué a este equipo me dije a mí mismo e hice saber a toda la fanaticada que lo que sí podían tener por seguro es que yo saldría día a día a competir para dar el 150 por ciento en el terreno de beisbol. Hoy puedo decir que he cumplido con eso y gracias a Dios lo he demostrado poniendo números positivos. También en mi actitud y para con mis compañeros y fanáticos”, escribió el jugador.