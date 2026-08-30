¡Rams con defensiva de miedo! Aaron Donald vuelve para la temporada 2026

El regreso del histórico defensivo comenzó a tomar forma durante la temporada baja, especialmente después del movimiento que realizó Los Angeles para adquirir a Myles Garrett , vigente Jugador Defensivo del Año, procedente de los Cleveland Browns .

La franquicia angelina confirmó la noticia a través de sus redes sociales, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el posible regreso del tres veces Jugador Defensivo del Año . De acuerdo con reportes, Donald habría firmado un contrato por una temporada y 20 millones de dólares , cantidad que podría aumentar hasta 30 millones mediante incentivos .

Aaron Donald está de regreso en la NFL. Después de pasar dos temporadas alejado de los emparrillados, el legendario tackle defensivo decidió poner fin a su retiro para volver a vestir el uniforme de Los Angeles Rams durante la temporada 2026.

La llegada de Garrett habría sido determinante para convencer a Donald. Antes del intercambio, el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, habría conversado con el veterano defensivo sobre la posibilidad de incorporar al estelar pass rusher. Donald había mostrado interés en compartir la línea defensiva con otro jugador de élite, algo que podría reducir la cantidad de dobles bloqueos que enfrentó durante buena parte de su carrera.

La situación representó un cambio importante respecto a la postura que Donald había mostrado anteriormente. Durante una visita a las instalaciones de los Rams el otoño pasado, el histórico tackle había señalado que no tenía intención de regresar al futbol profesional.

Sin embargo, la actividad del equipo durante la temporada baja modificó el panorama. Donald comenzó a entrenar nuevamente en las instalaciones de Los Angeles y posteriormente participó en pruebas oficiales con el equipo, incluida una sesión realizada el pasado 5 de agosto bajo la supervisión de integrantes del cuerpo técnico y del área de rendimiento.

Ahora, el regreso del veterano convierte a la defensa de los Rams en una de las unidades más intimidantes de toda la NFL. Donald y Garrett reúnen entre ambos 236.5 capturas, una cifra que refleja el enorme poderío que tendrán los angelinos para presionar a los quarterbacks rivales.

Donald llega con 111 sacks en 10 temporadas, mientras que Garrett acumula 125.5 capturas en nueve campañas. Ambos, además, han sido reconocidos en algún momento de sus carreras como Jugadores Defensivos del Año.

La línea defensiva de Los Angeles también contará con Byron Young, quien viene de una temporada de Pro Bowl en la que consiguió 12 capturas, y Kobie Turner, autor de siete sacks en la campaña anterior.

Con ese grupo, el coordinador defensivo Chris Shula tendrá múltiples posibilidades para diseñar su esquema. Las combinaciones entre Donald y Garrett podrían obligar a las ofensivas rivales a elegir entre cargar la protección sobre uno u otro, abriendo espacios para el resto de los defensivos.