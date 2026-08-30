A un paso del Manchester United: la mexicana que podría hacer historia en Inglaterra

Rebeca Bernal podría estar a punto de protagonizar uno de los movimientos más importantes en la historia del futbol femenil mexicano. La actual futbolista del Washington Spirit de la NWSL habría despertado el interés del Manchester United, que buscaría reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. De acuerdo con información de The Cutback, medio especializado en el mercado de fichajes del futbol británico, las negociaciones entre Manchester United y Washington Spirit se encontrarían avanzadas. Ambos clubes habrían mantenido conversaciones durante los últimos días para definir los detalles de una posible operación. El reporte apunta a que las pláticas marchan por buen camino y que el anuncio oficial podría producirse en las próximas horas. Si finalmente se concreta el fichaje, Bernal protagonizaría un momento histórico al convertirse en la primera futbolista mexicana en jugar para el Manchester United.

La defensora construyó buena parte de su trayectoria con Rayadas de Monterrey, equipo al que llegó desde los primeros años de la Liga MX Femenil. Tras debutar en 2017, se convirtió rápidamente en una de las principales referentes del conjunto regiomontano, llegando incluso a portar el gafete de capitana. Durante su etapa con Rayadas, Bernal consiguió cuatro títulos de Liga MX Femenil, además de consolidarse como una de las futbolistas más importantes de la institución. Su rendimiento también le permitió convertirse en una habitual de la Selección Mexicana, donde ha desempeñado funciones tanto en la defensa como en el mediocampo. En 2025, la futbolista dio el salto al futbol internacional al fichar por el Washington Spirit, uno de los clubes protagonistas de la NWSL. Bernal todavía tiene contrato con la institución estadounidense hasta 2027, por lo que un eventual traspaso al futbol inglés tendría que concretarse mediante un acuerdo entre ambas partes. Su posible llegada al Manchester United supondría además otro paso importante para la internacionalización de las futbolistas mexicanas. En los últimos años, varias representantes nacionales han conseguido protagonismo en Europa y Estados Unidos.

Uno de los movimientos más destacados fue el de Jacqueline Ovalle, quien pasó de Tigres al Orlando Pride en 2025 por una cifra reportada de 1.5 millones de dólares, operación que en aquel momento estableció un récord mundial para el futbol femenil, aunque posteriormente fue superada por el traspaso de Grace Geyoro al London City Lionesses. Bernal tampoco sería la primera mexicana en jugar para uno de los grandes clubes europeos. Maribel Domínguez tuvo una etapa con el Barcelona, mientras que Kenti Robles defendió las camisetas del Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Por su parte, Charlyn Corral tuvo experiencias en el futbol español con Levante y Atlético de Madrid. LISTA PARA HACER HISTORIA EN INGLATERRA Sin embargo, un eventual fichaje por el Manchester United tendría un significado especial para el futbol mexicano. Bernal podría convertirse en la primera mujer mexicana en vestir la camiseta de las Red Devils, siguiendo además los pasos de Javier “Chicharito” Hernández, quien representó al futbol mexicano durante su etapa con el conjunto inglés. Por ahora, el fichaje todavía no es oficial, pero las versiones sobre el avance de las negociaciones colocan a Rebeca Bernal cada vez más cerca de Manchester. De concretarse, la mexicana estaría ante el mayor desafío de su carrera y una oportunidad histórica para el futbol femenil de México.