Vozinha llega a Colo Colo tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Colo Colo, donde aseguró que vestir la camiseta del club chileno representa “un orgullo” después de la exposición internacional que obtuvo en la Copa del Mundo de 2026. Durante su presentación en el Estadio Monumental de Santiago, el guardameta de 40 años agradeció la oportunidad de incorporarse al equipo más ganador del futbol chileno y afirmó que llega con la intención de competir por un lugar en la portería.

”Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradezco a Colo Colo la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato tan competitivo”, expresó.

El fichaje marca el paso más importante de su trayectoria a nivel de clubes. Antes defendió los colores de Progresso do Sambizanga, de Angola; Zimbru, de Moldavia; Gil Vicente, de Portugal; AEL Limassol, de Chipre; AS Trenčín, de Eslovaquia, y Chaves, conjunto portugués con el que terminó contrato antes de llegar libre al cuadro albo. La figura de Vozinha cobró notoriedad durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde fue una de las revelaciones con la selección de Cabo Verde. Sus actuaciones frente a España, que posteriormente conquistó el título, y contra Argentina en los dieciseisavos de final le permitieron ser elegido en el once ideal del torneo elaborado por la FIFA mediante la votación de los aficionados. El arquero reconoció que aquella participación transformó su carrera, pero también tuvo un impacto para su país.

”El Mundial no solo cambió mi vida, sino la de toda Cabo Verde. Siempre soñé con jugar una Copa del Mundo y sabía que podía abrir muchas puertas. Agradezco todo lo que pasó, pero seguiré siendo el mismo Josimar de siempre”, comentó. También destacó el significado de representar a una nación con recursos limitados y señaló que espera convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones. ”Vengo de un país pequeño, donde las oportunidades son muy pocas. Poder representar esa lucha es importante para que los jóvenes crean que pueden alcanzar sus metas, no solo en el futbol, sino en cualquier ámbito”, explicó. Tras su destacada actuación mundialista, el guardameta incrementó de forma considerable su presencia en redes sociales, al sumar cerca de 30 millones de seguidores en Instagram. En Colo Colo portará el dorsal 29 y utilizará el nombre Vozinha en la camiseta, el apodo con el que ha sido identificado desde sus primeros años como futbolista. El número 1 permanece en manos del portero Fernando de Paul, actualmente lesionado.

El contrato del internacional caboverdiano tendrá una duración inicial de seis meses, con opción de extenderse hasta 2027. Aunque aún no existe una fecha oficial para su estreno, se prevé que pueda debutar el 16 de agosto frente a O’Higgins, antes del superclásico ante Universidad de Chile. Finalmente, Vozinha aseguró que llega preparado para competir y restó importancia a la presión que implica defender el arco del conjunto albo. ”En el futbol no hay presión; la verdadera presión es cuando falta salud o comida. Estoy aquí para trabajar, competir y ayudar al club a cumplir sus objetivos”, concluyó.