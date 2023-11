Santiago Giménez iría al FC Barcelona o al Real Madrid: los clubes de LaLiga buscan fichar al ‘Bebote’

Asimismo, el próximo año llegará el joven ariete Vitor Roque, mismo que es goleador en el torneo doméstico de Brasil y que ya está amarrado como fichaje de los culés.

Por otro lado, según ha dado a conocer ESPN, el Barcelona tiene al atacante de 22 años “muy vigilado”, esto luego de que hiciera mucho ruido en su debut en Champions League y donde marcó un par de goles, sin contar su gran temporada en Países Bajos donde marcha líder de goleo.

REAL MADRID TAMBIÉN BUSCA HACERSE DE LOS SERVICIOS DE SANTIAGO GIMÉNEZ

Hace unos días, Morris Pagniello, agente y asesor del “Bebote”, aseguró que Real Madrid y Tottenham son los equipos más cercanos a ficharlo para el próximo año, una vez que deje la cúpula del Feyenoord.

A raíz de este posible fichaje, tanto Santi como su papá, el “Chaco” Giménez, salieron a la luz a declarar que el único que puede encargarse de movimientos en torno a él, es el exjugador de Pachuca, Tiburones y América.

“Ante esta situación me gustaría aclarar que no tengo representante y que el encargado de mi carrera es mi papá con la ayuda de Mariel. Es importante no tomar en cuenta versiones que no hayan sido realizadas por ellos o por mí.