‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump

Noticias
/ 12 enero 2026
    La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo. /FOTO: CUARTOSCURO
por Carlos M.M.

TEMAS


T-MEC

Localizaciones


CDMX

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SRE

La Presidenta expresó confianza en que la revisión tendrá un balance positivo, aun con tensiones, luego de una llamada telefónica sostenida este lunes con el Presidente de EU

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su confianza en que la revisión del T-MEC en 2026 será favorable para México, pese a los temas de fricción que puedan surgir, luego de la conversación telefónica que sostuvo la mañana de este lunes con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante su conferencia matutina del 12 de enero, realizada en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno privilegiará el diálogo para avanzar en la relación bilateral, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir a la movilización social si las circunstancias lo ameritan.

“Si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar”, afirmó, al referirse al intercambio con el presidente estadounidense.

Sheinbaum explicó que en la conversación abordaron temas relacionados con seguridad y drogas, en un contexto marcado por declaraciones desde Estados Unidos sobre posibles acciones más contundentes contra cárteles del narcotráfico, incluidas amenazas de intervención.

Pese a ello, la mandataria subrayó que confía en que el proceso de revisión del Tratado será positivo. “Yo tengo confianza en que el marco de la revisión del Tratado va a ser buena. Va a haber tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, sostuvo.

Argumentó que esa confianza se basa en el alto grado de integración económica entre México y Estados Unidos, lo que, dijo, hace indispensable mantener una relación de cooperación y entendimiento mutuo.

La presidenta enfatizó que existen principios inamovibles en la política exterior de su gobierno. “El pueblo de México tiene que saber, primero, que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás”, afirmó.

Añadió que México busca una coordinación sin subordinación, en condiciones de igualdad, y recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

