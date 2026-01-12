Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno

La mandataria subrayó que llegar a una competencia olímpica implica años de preparación, disciplina y sacrificios personales. Señaló que el deporte de alto rendimiento es una expresión de constancia y compromiso, valores que, afirmó, distinguen a quienes integran la delegación.

En un evento protocolario celebrado en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó la bandera nacional a la delegación que viajará a Italia para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 . Durante su mensaje, deseó “suerte” a las y los deportistas, destacando el orgullo que representa portar los colores de México en una justa internacional.

El abanderamiento no solo marca el inicio simbólico del camino olímpico, sino que también refrenda el acompañamiento del Estado mexicano a sus atletas, especialmente en disciplinas que requieren entrenamientos especializados fuera del país.

ATLETAS QUE REPRESENTAN A MÉXICO EN ITALIA

La delegación mexicana está conformada por deportistas con trayectorias diversas. Entre ellos destaca el patinador artístico Donovan Carrillo, quien participará por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno, consolidándose como uno de los referentes del deporte invernal mexicano.

También competirán los esquiadores Regina Martínez, Allan Corona y Sarah Schleper. En el caso de Schleper, su participación será histórica, ya que sumará su séptima experiencia olímpica, una cifra poco común incluso a nivel internacional.

Para Regina Martínez y Allan Corona, Milán-Cortina 2026 representará su debut olímpico, resultado de procesos de clasificación exigentes, entrenamientos prolongados en el extranjero y condiciones adversas que implican sacrificios familiares y económicos.

EL SIGNIFICADO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Durante la ceremonia, el director de la Conade, Rommel Pacheco, destacó que los Juegos Olímpicos de Invierno son la máxima expresión del deporte en disciplinas invernales. Afirmó que la presencia de México en esta justa refleja años de trabajo y perseverancia por parte de los atletas.

Recordó que México participa en Juegos Olímpicos de Invierno desde 1984 y que cada representación ha sido posible gracias al esfuerzo individual y al acompañamiento institucional. A pesar de no contar con condiciones naturales para estos deportes, los atletas han logrado competir al más alto nivel.

En Milán-Cortina 2026, la delegación mexicana enfrentará escenarios altamente técnicos y a potencias históricas del deporte invernal, con el compromiso de competir con dignidad, entrega y orgullo nacional.

DATOS CURIOSOS DE MÉXICO EN JUEGOS DE INVIERNO

• México participa en Juegos Olímpicos de Invierno desde 1984

• Donovan Carrillo es referente del patinaje artístico nacional

• Sarah Schleper suma siete participaciones olímpicas

• La mayoría de los entrenamientos se realizan fuera del país

En conclusión, el abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reafirma el respaldo institucional al deporte y reconoce a atletas que, con esfuerzo y constancia, llevarán el nombre de México a uno de los escenarios deportivos más exigentes del mundo.