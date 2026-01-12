$!A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con ciertos requisitos. Esto es parte de un paquete de acciones para fortalecer la prevención de fraudes, robos y operaciones de lavado de dinero, por lo que a partir del 1 de julio, los bancos pedirán a los usuarios que en caso de realizar estos movimientos deben presentar una identificación oficial vigente (credencial del Instituto Nacional Electoral [INE]), además de someterse a verificación forzada. TE PUEDE INTERESAR: Confirma CNBV la fecha del segundo cierre masivo de bancos en México en 2026, durará 3 días

Las nuevas medidas de la ABM buscan fortalecer los filtros de seguridad en operaciones, que implican la cantidad importante, la cual se aplicará en todos los bancos que tengan operaciones en el territorio nacional La asociación anunció el pasado 29 de octubre que se implementará dichas recomendaciones para combatir crímenes financieros y mantener la estabilidad del sistema nacional. "A partir del 1° de julio de 2026, deberán identificarse las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos. Asimismo, todos los depósitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán ser referenciados", señala en el comunicado la ABM. Emilio Romano explicó en conferencia de prensa que también se recomienda la solicitud de "por lo menos un dato biométrico".

¿QUÉ OPERACIONES BANCARIAS PEDIRÁN INE? Esta medida no aplicará en todas las operaciones bancarias, solo en algunas excepciones como: - Retiro en efectivo mayor a 140 mil pesos;

- Depósito en efectivo por arriba de los 140 mil pesos;

- Operaciones que se realicen directamente en ventanilla. Mientras que en el caso de las transacciones, la institución tendrá que verificar la identidad de la persona antes de autorizar la operación; en caso de que no presente la documentación que se le pide, la entidad bancaria estará legalmente impedida para realizar el movimiento. DOCUMENTOS QUE LOS BANCOS PEDIRÁN La información y documentos que bancos pedirán a los clientes son: - Identificación oficial vigente (INE o pasaporte);

- Confirmación de datos del cliente;

- Validaciones biométricas, como huella o reconocimiento facial, en caso de que los bancos cuenten con esos sistemas.