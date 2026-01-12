¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

Show
/ 12 enero 2026
    ¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes
    Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales FOTO: ARCHIVO

El exboxeador aseguró que la conductora se encuentra bien de salud y pidió a la prensa no difundir versiones falsas sobre una supuesta “tutela” ejercida por su hermana y su cuñado

Desde hace años es conocida la amistad entre Yolanda Andrade y el exboxeador y empresario Julio César Chávez, vínculo que volvió a hacerse evidente este fin de semana cuando el deportista salió en defensa de la conductora ante versiones difundidas por periodistas de espectáculos sobre una presunta presión o “tutela” ejercida por su hermana y su cuñado.

“A todos los periodistas y a todos los amigos que todos los días matan y entierran a Yolanda Andrade, aquí está, vivita y coleando”, expresó Julio César Chávez mientras abrazaba a la exconductora de La Casa de los Famosos.

Sus palabras resonaron debido a que, desde finales del año pasado, Andrade se ha mantenido en el ojo del huracán mediático por rumores sobre un supuesto manejo de su vida personal y financiera por parte de su familia, en específico de su hermana Marilé y su pareja.

¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR CHÁVEZ?

Aunque el comentario provocó algunas risas nerviosas entre los presentes, el mensaje fue directo y contundente para los comunicadores involucrados en el caso.

“Amigos, aquí estoy con una persona a la que quiero mucho. No se crean todo lo que sale en algunos programas; con todo respeto, deberían sacar noticias positivas y no andar con calumnias”, expresó el también empresario.

Para reforzar su postura, Chávez acompañó el video publicado en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que defendió a la familia de la conductora y actriz. “Ella se encuentra con personas que la quieren y la cuidan, y a mí me consta”, concluyó el deportista.

UNA VERSIÓN DE PETICIÓN

El periodista Alejandro Zúñiga dio a conocer recientemente que sus colegas Ponchote e Inés Moreno aseguraron que fue la propia Yolanda Andrade quien se acercó a ellos para solicitar ayuda y desmentir el rumor de que era maltratada por su hermana y su cuñado.

De acuerdo con los youtubers, Andrade los contactó de manera individual para pedirles que dieran seguimiento a la información relacionada con su familia, en particular con su hermana, quien ha sido su cuidadora y acompañante desde hace años.

“Prefiero quedarme con la versión de que hubo dificultades; al final ya pasó, lo que haya ocurrido está solucionado como familia”, expresó el creador de contenido conocido como Ponchote.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Yolanda Andrade

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno