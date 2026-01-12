¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

Desde hace años es conocida la amistad entre Yolanda Andrade y el exboxeador y empresario Julio César Chávez, vínculo que volvió a hacerse evidente este fin de semana cuando el deportista salió en defensa de la conductora ante versiones difundidas por periodistas de espectáculos sobre una presunta presión o “tutela” ejercida por su hermana y su cuñado. “A todos los periodistas y a todos los amigos que todos los días matan y entierran a Yolanda Andrade, aquí está, vivita y coleando”, expresó Julio César Chávez mientras abrazaba a la exconductora de La Casa de los Famosos. Sus palabras resonaron debido a que, desde finales del año pasado, Andrade se ha mantenido en el ojo del huracán mediático por rumores sobre un supuesto manejo de su vida personal y financiera por parte de su familia, en específico de su hermana Marilé y su pareja.

¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR CHÁVEZ? Aunque el comentario provocó algunas risas nerviosas entre los presentes, el mensaje fue directo y contundente para los comunicadores involucrados en el caso. “Amigos, aquí estoy con una persona a la que quiero mucho. No se crean todo lo que sale en algunos programas; con todo respeto, deberían sacar noticias positivas y no andar con calumnias”, expresó el también empresario. Para reforzar su postura, Chávez acompañó el video publicado en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que defendió a la familia de la conductora y actriz. “Ella se encuentra con personas que la quieren y la cuidan, y a mí me consta”, concluyó el deportista.