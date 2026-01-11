Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

/ 11 enero 2026
    Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

En medio del incremento a la violencia contra ciudadanos estadounidenses por parte de esta milicia, las estrellas no se han quedado calladas frente a esta injusticia

Con pines con frases como “ICE OUT” y “Be Good” las estrellas que se presentaron a la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 protestaron contra la violencia que la agencia migratoria estadounidense ha ejercido contra sus propios ciudadanos en meses pasados.

Actores y actrices como Mark Ruffal, Wanda Sykes y Jean Smart fueron algunos de los que portaron estas insignias dando a conocer a los medios y al público su postura y rechazo ante esta terrible situación.

De acuerdo con Page Six, los distintivos forman parte de una campaña impulsada por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, entre ellos la ACLU, que busca llamar la atención sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y exigir mayor rendición de cuentas.

La protesta ocurrió días después de la muerte de Renee Nicole Good, una mujer que recibió disparos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis, hecho que ha provocado indignación y manifestaciones en distintas ciudades del país.

Wanda Sykes calificó el caso como “devastador” y subrayó que eventos de gran visibilidad como los Globos de Oro no pueden mantenerse ajenos al contexto social que vive Estados Unidos.

“Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE y es muy triste. Sé que hay gente manifestándose hoy, y necesitamos hacer que nuestra voz se oiga. Necesitamos terminar con este gobierno deshonesto porque es horrible lo que le están haciendo a las personas.”, dijo.

Mark Ruffalo, conocido por su activismo político, señaló que guardar silencio “también es una forma de complicidad”.

Aunque la protesta no interrumpió la ceremonia sí generó eco en redes sociales y reavivó el debate sobre el papel de las celebridades en causas políticas.

Con información de Agencia Reforma

