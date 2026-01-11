Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Con pines con frases como “ICE OUT” y “Be Good” las estrellas que se presentaron a la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 protestaron contra la violencia que la agencia migratoria estadounidense ha ejercido contra sus propios ciudadanos en meses pasados. Actores y actrices como Mark Ruffal, Wanda Sykes y Jean Smart fueron algunos de los que portaron estas insignias dando a conocer a los medios y al público su postura y rechazo ante esta terrible situación.

Celebrities such as Mark Ruffalo wore pins to the #GoldenGlobes with the messages “Ice Out” and “Be Good” to honor the memory of Renée Macklin Good, who was killed by ICE in Minneapolis this week.https://t.co/YHmpyTGNhj pic.twitter.com/HjCH4tTLbO — Variety (@Variety) January 12, 2026

De acuerdo con Page Six, los distintivos forman parte de una campaña impulsada por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, entre ellos la ACLU, que busca llamar la atención sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y exigir mayor rendición de cuentas. La protesta ocurrió días después de la muerte de Renee Nicole Good, una mujer que recibió disparos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis, hecho que ha provocado indignación y manifestaciones en distintas ciudades del país.

Wanda Sykes is wearing a "Be Good" pin at the #GoldenGlobes to honor Renee Good after she was killed by an ICE officer:



"We need to speak up and shut this rogue government down. It's awful what they are doing to people."



Variety Golden Globes Red Carpet Pre-Show presented by... pic.twitter.com/bBY52Gm8xx — Variety (@Variety) January 11, 2026