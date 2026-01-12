Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

TE PUEDE INTERESAR: Profeco y Suzuki hacen llamado a revisión de más de 8 mil motocicletas por errores de fábrica

De acuerdo con la información difundida, las campañas abarcan unidades de las marcas Volkswagen y Seat, las cuales presentan posibles desperfectos en airbags de distintas marcas, principalmente Takata y Joyson Safety Systems.

Estas acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia y comunicación que buscan mantener informada a la población sobre situaciones que pueden afectar la seguridad de los vehículos en circulación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una serie de llamados a revisión emitidos por Volkswagen de México con el objetivo de alertar y proteger a las personas propietarias de distintos modelos de automóviles ante posibles riesgos relacionados con sistemas de bolsas de aire.

MÁS DE 38 MIL UNIDADES DE VOLKSWAGEN Y SEAT PODRÍAN TENER PROBLEMAS CON SU AIRBAGS

Volkswagen de México informó que en un total de 37 mil 972 vehículos de la marca Volkswagen y 380 unidades de la marca Seat existe la posibilidad de que, en caso de un accidente en el que se active la bolsa de aire frontal del conductor, la carcasa del generador de gas del airbag marca Takata pueda desprender pequeños filamentos. Esta situación podría provocar lesiones a las y los ocupantes del vehículo.

Los modelos de Volkswagen incluidos en este llamado son Passat años 2012 a 2015, Passat CC 2016 y 2017, Crafter 2015 y 2016, Multivan 2015, NBB 2012 a 2018, Tiguan 2015 a 2017 y Transporter 2015. En el caso de Seat, los modelos involucrados son León 2017, Toledo 2018 y Ateca 2018.

LLAMADO DE PROFECO CONTINÚA ACTIVO; FUE INICIADO EN 2023

La Profeco precisó que este llamado se encuentra vinculado con la Alerta Rápida 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, la cual originalmente incluía 63 mil 754 unidades de los mismos modelos y marcas. La actualización de esta campaña fue realizada el 25 de octubre y su vigencia se mantendrá por un periodo de 12 meses.

Para los vehículos Seat, la alerta se relaciona con la Alerta Rápida 9/2023, publicada el 17 de enero de 2023, que inicialmente consideraba 12 mil 789 unidades. La actualización incorporó 380 vehículos de los modelos León, Toledo y Ateca, todos del año 2018, y la campaña permanecerá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.

PROFECO LANZA UN LLAMADO ADICIONAL POR TIGUAN 2019

De manera adicional, se informó sobre un llamado específico para 23 unidades del modelo Tiguan Comfortline año 2019. En estos vehículos, el airbag de cabeza de la marca Joyson Safety Systems podría presentar una rotura del inflador en caso de activación durante un accidente, lo que implicaría la posible expulsión de fragmentos metálicos a través del material del cojín del revestimiento del techo, con riesgo de lesiones para las personas pasajeras.

Esta alerta está vinculada con la Alerta Rápida 27/2024, publicada el 1 de marzo de 2024, que originalmente incluía 162 unidades. Tras la actualización, el número de vehículos se redujo a 23 y la campaña permanecerá vigente hasta el 13 de octubre de 2026.

CANALES DE CONSULTA Y CONTACTO PARA POSIBLES AFECTADOS

Volkswagen informó que los detalles de estos llamados a revisión pueden consultarse en los sitios oficiales www.vw.com.mx y www.seat.mx, así como en las plataformas específicas de revisión https://www.appsvolkswagen.com.mx/recall/llamado-revision.html y https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision, según la marca del vehículo.

Además, Volkswagen de México puso a disposición el número telefónico 800 73 78 489 y el correo electrónico contacto@vw.com.mx. En el caso de Seat, los canales de atención son el número 800 835 7328 y el correo atencion@seat.com.mx.