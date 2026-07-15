Dorados responde con ofensiva de 13 carreras y empata la serie ante Saraperos

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    Dorados responde con ofensiva de 13 carreras y empata la serie ante Saraperos
    Saltillo pegó primero, pero Dorados respondió con una ofensiva demoledora que cambió el rumbo del encuentro y dejó la serie sin dueño. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Durango explotó en las últimas entradas y se impuso 13-2 a Saltillo para igualar la serie en el estadio Francisco I. Madero, obligando a disputar un tercer y definitivo encuentro

Los Dorados de Chihuahua respondieron con autoridad y empataron la serie ante los Saraperos de Saltillo al imponerse por marcador de 13-2 en el segundo juego disputado en el estadio Francisco I. Madero.

Después de un inicio cerrado, la ofensiva visitante explotó a partir de la cuarta entrada y terminó por inclinar el encuentro con una producción de 13 carreras, respaldada por una jornada de poder y oportunismo en los momentos clave.

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Saraperos había tomado ventaja en el tercer episodio gracias a un doble productor de Ramón Ríos, quien remolcó a Oscar Campos y Brandon Villarreal para colocar el marcador 2-0. Sin embargo, la reacción de Chihuahua llegó de inmediato.

$!La moneda quedó en el aire. Dorados reaccionó con autoridad en el segundo duelo y mandó la definición hasta el último capítulo.
La moneda quedó en el aire. Dorados reaccionó con autoridad en el segundo duelo y mandó la definición hasta el último capítulo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

En la parte alta de la cuarta entrada, Juan Yepez conectó un cuadrangular de dos carreras para igualar el encuentro. Un inning más tarde volvió a castigar el pitcheo saltillense con otro jonrón, ahora llevándose por delante a Brainer Bonaci, para darle la vuelta al marcador y poner el juego 6-2.

La ofensiva dorada siguió creciendo conforme avanzó la noche. Damon Dues fue uno de los elementos más productivos al conectar triples productores y generar constante presión sobre la defensiva local. Además, Jacob Rhinesmith aportó un cuadrangular de dos carreras en el octavo episodio que amplió todavía más la diferencia.

El golpe definitivo llegó en la novena entrada. Dorados armó un rally de seis anotaciones que terminó por sentenciar el encuentro. Andre Lipcius abrió el ataque con un jonrón de tres carreras, mientras que Leobaldo Piña, Andrelton Simmons y Damon Dues siguieron produciendo para convertir una ventaja cómoda en una auténtica paliza.

Por parte de Saraperos, la ofensiva se apagó después del tercer capítulo. El equipo dejó escapar oportunidades de acercarse y fue limitado por el trabajo combinado del cuerpo de lanzadores chihuahuense. Luis Guillorme conectó un imparable, mientras que Oscar Campos y Brandon Villarreal colaboraron en la ofensiva que derivó en las únicas carreras del conjunto local.

$!La moneda quedó en el aire. Dorados reaccionó con autoridad en el segundo duelo y mandó la definición hasta el último capítulo.
La moneda quedó en el aire. Dorados reaccionó con autoridad en el segundo duelo y mandó la definición hasta el último capítulo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

En la loma, el relevo de Dorados fue clave para mantener el control del partido. Caleb Smith y los brazos que le siguieron lograron contener a los bateadores saltillenses durante el resto de la noche, evitando cualquier intento de reacción.

La derrota dejó a Saraperos sin posibilidad de asegurar la confrontación y obligó a que la serie quedara igualada. Con el triunfo de Chihuahua, ambos equipos llegaron con una victoria por bando al tercer y definitivo encuentro, programado para definir al ganador de la serie en Saltillo.

$!La moneda quedó en el aire. Dorados reaccionó con autoridad en el segundo duelo y mandó la definición hasta el último capítulo.
La moneda quedó en el aire. Dorados reaccionó con autoridad en el segundo duelo y mandó la definición hasta el último capítulo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Tras dividir los dos primeros compromisos, la novena saltillense quedó obligada a responder en el duelo decisivo para intentar quedarse con la serie frente a su afición, mientras que Dorados buscaría completar la remontada y salir del Madero con saldo positivo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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