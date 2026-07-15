Ángel Correa deja Tigres y regresa a River Plate, en un traspaso de 14 millones de dólares

De acuerdo con los reportes, el conjunto de Buenos Aires primero presentó su proyecto deportivo al entorno del jugador y obtuvo su aprobación antes de negociar con la directiva felina. Posteriormente, las conversaciones concluyeron con un acuerdo por una cifra que duplica los cerca de siete millones de dólares que Tigres pagó al Atlético de Madrid en 2025 , aunque se mantiene por debajo de la cláusula de rescisión del atacante.

Ángel Correa está a un paso de iniciar una nueva etapa en su carrera. El delantero argentino dejará Tigres UANL para convertirse en nuevo futbolista de River Plate , luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo por 14 millones de dólares , poniendo fin a su aventura en la Liga MX tras apenas un año.

El regreso al futbol argentino responde también al deseo del campeón del mundo con Argentina de volver a competir en su país y defender la camiseta de uno de los clubes más importantes de Sudamérica, con la posibilidad de disputar torneos internacionales y afrontar un nuevo desafío en una etapa importante de su trayectoria.

CONSIDERA LA DIRECTIVA QUE NADA LES FALTA

A pesar de la salida de uno de sus principales referentes ofensivos, Tigres no tiene previsto fichar un reemplazo. La directiva y el cuerpo técnico consideran que el plantel cuenta con suficientes alternativas para afrontar el Apertura 2026.

En ese escenario, Juan Brunetta aparece como el principal candidato para asumir un papel más relevante en el ataque, luego de alternar distintas funciones durante la etapa de Correa en el club.

Asimismo, la institución confirmó que los bonos pendientes del delantero argentino serán cubiertos conforme al calendario establecido para toda la plantilla, por lo que la transferencia no altera ese proceso administrativo.

Aunque su estancia en el conjunto universitario fue corta, Ángel Correa dejó números sobresalientes. En 54 partidos oficiales marcó 23 goles y repartió 13 asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo.