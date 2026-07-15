Ángel Correa deja Tigres y regresa a River Plate, en un traspaso de 14 millones de dólares
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El campeón del mundo vuelve al futbol argentino después de una temporada en la Liga MX, donde firmó 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos
Ángel Correa está a un paso de iniciar una nueva etapa en su carrera. El delantero argentino dejará Tigres UANL para convertirse en nuevo futbolista de River Plate, luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo por 14 millones de dólares, poniendo fin a su aventura en la Liga MX tras apenas un año.
De acuerdo con los reportes, el conjunto de Buenos Aires primero presentó su proyecto deportivo al entorno del jugador y obtuvo su aprobación antes de negociar con la directiva felina. Posteriormente, las conversaciones concluyeron con un acuerdo por una cifra que duplica los cerca de siete millones de dólares que Tigres pagó al Atlético de Madrid en 2025, aunque se mantiene por debajo de la cláusula de rescisión del atacante.
El regreso al futbol argentino responde también al deseo del campeón del mundo con Argentina de volver a competir en su país y defender la camiseta de uno de los clubes más importantes de Sudamérica, con la posibilidad de disputar torneos internacionales y afrontar un nuevo desafío en una etapa importante de su trayectoria.
CONSIDERA LA DIRECTIVA QUE NADA LES FALTA
A pesar de la salida de uno de sus principales referentes ofensivos, Tigres no tiene previsto fichar un reemplazo. La directiva y el cuerpo técnico consideran que el plantel cuenta con suficientes alternativas para afrontar el Apertura 2026.
En ese escenario, Juan Brunetta aparece como el principal candidato para asumir un papel más relevante en el ataque, luego de alternar distintas funciones durante la etapa de Correa en el club.
Asimismo, la institución confirmó que los bonos pendientes del delantero argentino serán cubiertos conforme al calendario establecido para toda la plantilla, por lo que la transferencia no altera ese proceso administrativo.
Aunque su estancia en el conjunto universitario fue corta, Ángel Correa dejó números sobresalientes. En 54 partidos oficiales marcó 23 goles y repartió 13 asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo.
Su única asignatura pendiente fue la conquista de un campeonato. Durante su paso por Tigres disputó una final de la Liga MX y otra de la Concacaf Champions Cup, pero en ambas el conjunto regiomontano cayó en la tanda de penales frente al Toluca.
Ahora, Correa emprenderá una nueva aventura con River Plate, mientras Tigres afrontará el reto de mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano pese a la baja de una de sus máximas figuras.