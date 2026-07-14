Christian Villanueva y Oscar Colás lideran triunfo de Saraperos sobre Dorados

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    Christian Villanueva y Oscar Colás lideran triunfo de Saraperos sobre Dorados
    Oscar Colás amplió la ventaja de Saltillo con su jonrón número 11 de la temporada ante los Dorados. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Con cuadrangulares de Christian Villanueva y Oscar Colás, además de una sólida labor del pitcheo, Saltillo derrotó 6-1 a Chihuahua para tomar ventaja en la serie

Los Saraperos de Saltillo iniciaron con victoria su serie ante los Dorados de Chihuahua al imponerse 6-1 en el Estadio Francisco I. Madero, gracias a una ofensiva que tomó ventaja desde la primera entrada y a una sólida actuación de su cuerpo de pitcheo.

La novena saltillense construyó el triunfo desde el episodio inaugural. J.P. Martínez abrió el ataque con sencillo y avanzó gracias a otro imparable de Ramón Ríos. Posteriormente, Emmanuel Rivera produjo la primera carrera de la noche con un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Martínez. Más adelante, un balk del abridor César Valdez llevó una segunda anotación al plato y, con dos corredores en circulación, Christian Villanueva conectó cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo para ampliar la diferencia a 4-0.

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Con la ventaja tempranera, el pitcheo local trabajó con mayor tranquilidad. Los Dorados intentaron reaccionar, pero encontraron resistencia en la defensiva sarapera y en el trabajo desde la loma, que limitó las oportunidades de la ofensiva visitante durante los primeros episodios.

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En la cuarta entrada, Chihuahua logró romper la blanqueada. Coco Montes abrió el inning con doblete y más tarde anotó gracias a un sencillo productor de Juan Yépez, acercando a los Dorados 4-1. Sin embargo, la respuesta de Saltillo llegó poco después para evitar cualquier amenaza de remontada.

Durante la quinta baja, J.P. Martínez volvió a ser protagonista al llegar a las bases y posteriormente anotar tras un error en un intento de viraje del lanzador César Valdez, aumentando la ventaja a 5-1 para los locales.

La ofensiva sarapera añadió una carrera más en la sexta entrada cuando Oscar Colás conectó su cuadrangular número 11 de la temporada. El batazo, entre los jardines derecho y central, colocó el marcador definitivo de 6-1 y dio mayor tranquilidad a la escuadra dirigida por José “Cheo” Molina.

Mientras tanto, el relevo de Saltillo respondió de manera efectiva. Fineas Del Bonta-Smith trabajó una salida sólida y fue respaldado por Jeff Brigham e Iván Izaguirre, quienes cerraron el encuentro sin permitir daño. Entre los tres lanzadores retiraron los últimos episodios y limitaron a los Dorados a una sola carrera.

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La defensiva sarapera también tuvo momentos importantes, destacando una doble matanza en la cuarta entrada que frenó una posible reacción visitante y varias jugadas oportunas de Luis Guillorme en el campo corto.

A la ofensiva, Christian Villanueva encabezó la producción con su séptimo cuadrangular del año y dos carreras impulsadas, mientras que Oscar Colás aportó otro vuelacercas. J.P. Martínez, Ramón Ríos y Emmanuel Rivera también contribuyeron con imparables clave para mantener el ritmo ofensivo.

Con este resultado, Saraperos tomó ventaja en la serie y buscará asegurarla en el segundo compromiso frente a los Dorados de Chihuahua en el Francisco I. Madero.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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