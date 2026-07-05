Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

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    Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Los Algodoneros de Unión Laguna aprovecharon una ofensiva de 16 imparables, encabezada por Mason Martin, para derrotar 14-4 a los Saraperos de Saltillo y quedarse con la serie

Los Saraperos de Saltillo no pudieron evitar una nueva derrota en casa y este domingo cayeron 14-4 ante los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Francisco I. Madero, resultado con el que la novena visitante aseguró la serie y mejoró su marca a 30 triunfos y 36 derrotas, mientras que el equipo saltillense quedó con récord de 25-38.

El encuentro se inclinó desde las primeras entradas gracias a una ofensiva lagunera que aprovechó las oportunidades y castigó el pitcheo local. El ataque comenzó en el segundo inning con un rally de cinco carreras que puso a los visitantes en control del juego.

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Eguy Rosario abrió la producción con un doblete de terreno por el jardín derecho que llevó la primera carrera al plato. Después aparecieron Edward Olivares y Alberth Lara con imparables productores, mientras que un lanzamiento descontrolado permitió una anotación más para colocar el marcador 5-0.

$!Los Algodoneros de Unión Laguna aseguraron la serie en Saltillo tras imponerse 14-4 a los Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero.
Los Algodoneros de Unión Laguna aseguraron la serie en Saltillo tras imponerse 14-4 a los Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

La ventaja aumentó en la tercera entrada. Mason Martin conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho y, poco después, Alberth Martínez disparó un jonrón de dos carreras que amplió la diferencia a 8-0. Un episodio más tarde, Martin volvió a responder con un doblete productor que llevó la novena carrera de Unión Laguna al plato.

Saraperos encontró respuesta en la parte baja del cuarto capítulo. River Town rompió el cero con un sencillo productor y Ramón Ríos agregó otra carrera con un imparable para reducir la desventaja a 9-2 y mantener vivas las esperanzas de una remontada.

En la quinta entrada, Oscar Colás impulsó una carrera más con sencillo al jardín derecho. Un inning después, nuevamente Ramón Ríos apareció con el madero al conectar otro imparable productor, acercando a Saltillo 9-4.

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Los Algodoneros de Unión Laguna aseguraron la serie en Saltillo tras imponerse 14-4 a los Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Sin embargo, cualquier posibilidad de reacción quedó anulada en la octava entrada. Los Algodoneros armaron un ataque de cinco anotaciones que terminó por definir el encuentro. Yadhir Drake produjo una carrera con un batazo dentro del cuadro y Mason Martin coronó la ofensiva con un grand slam por el jardín derecho, su segundo cuadrangular de la tarde y el número 15 de la temporada, para establecer el definitivo 14-4.

La ofensiva de Unión Laguna terminó la jornada con 16 imparables, mientras que Saraperos conectó 10, aunque también cometió tres errores defensivos que complicaron aún más el panorama para los locales.

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Los Algodoneros de Unión Laguna aseguraron la serie en Saltillo tras imponerse 14-4 a los Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En el montículo, Aaron Leasher consiguió su primera victoria de la campaña para dejar su récord en 1-1. La derrota fue para Erich Uelmen, quien cargó con su séptimo descalabro del año y quedó con marca de 3-7. No hubo salvamento.

Con este resultado, los Algodoneros regresan a casa con la serie en su poder, mientras que Saraperos buscará dejar atrás este tropiezo y reencontrarse con la victoria en sus próximos compromisos dentro de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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