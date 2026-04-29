Saltillo | Saraperos respira: Villanueva sin fractura tras pelotazo

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Saraperos
/ 29 abril 2026
    Saltillo | Saraperos respira: Villanueva sin fractura tras pelotazo
    Christian Villanueva evitó una fractura tras el pelotazo y será evaluado día a día por el cuerpo médico. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos de Saltillo informó el estado de salud de Christian Villanueva, Daniel Juárez y Missael Rivera; el primero evitó fractura, el pitcher está listo para volver y Rivera será sometido a cirugía

El Saraperos de Saltillo dio a conocer la actualización de su reporte médico este 29 de abril de 2026, en el que detalla el estado físico de tres de sus jugadores, en un momento clave de la temporada dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

Uno de los casos que generaba mayor preocupación era el del infielder Christian Villanueva, quien recibió un pelotazo en la muñeca durante el segundo juego de la serie ante los Tecos. Tras los estudios correspondientes, el club informó que se descartó cualquier fractura, lo que representa un alivio tanto para el cuerpo técnico como para la afición. Sin embargo, su evolución será monitoreada día a día, por lo que su regreso al lineup dependerá de cómo responda en los próximos días.

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Por otro lado, hay noticias positivas en torno al lanzador zurdo Daniel Juárez, quien ya se encuentra recuperado de una molestia muscular en el brazo de lanzar. De acuerdo con el comunicado, el pitcher está listo para reincorporarse a la actividad en cualquier momento, lo que podría fortalecer el staff de pitcheo en los próximos compromisos del equipo saltillense.

El panorama es distinto para el también infielder Missael Rivera, quien continúa en espera de la programación de una cirugía. El jugador presenta un desgaste crónico en ambos tendones de Aquiles, situación que requiere intervención quirúrgica para poder corregirse. Aunque no se especificó el tiempo estimado de recuperación, este tipo de procedimientos suele implicar un proceso prolongado, lo que podría dejarlo fuera de acción por un periodo considerable.

Este reporte llega en una etapa en la que los Saraperos buscan mantener ritmo competitivo dentro de la campaña, por lo que el estado físico de sus jugadores resulta fundamental para las aspiraciones del equipo. La posible reincorporación de Juárez representa una buena noticia en el corto plazo, mientras que el seguimiento cercano a Villanueva será clave para definir su disponibilidad.

$!Las lesiones obligan a Saraperos a ajustar su roster en un momento clave de la campaña.
Las lesiones obligan a Saraperos a ajustar su roster en un momento clave de la campaña. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

En contraste, la situación de Rivera abre un reto adicional para la organización, que deberá ajustar su roster en caso de confirmarse su ausencia por un periodo largo. El club no ha emitido más detalles sobre posibles movimientos, pero se espera que en los próximos días haya mayor claridad conforme avance la evaluación médica.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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