Saraperos vuelve a caer y confirma su crisis ante Algodoneros

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Saraperos
/ 28 abril 2026
    Saraperos vuelve a caer y confirma su crisis ante Algodoneros
    Ramón Ríos y Oscar Colás encabezaron la reacción de Saltillo en la séptima. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Saltillo reaccionó a mitad del juego, pero el pitcheo volvió a colapsar y Laguna se llevó el primero de la serie 11-6 en el Madero

La historia se repitió para los Saraperos de Saltillo. Cuando parecía que el equipo encontraba una reacción en casa, el pitcheo volvió a ceder en los momentos clave y los Algodoneros de Unión Laguna se llevaron el primero de la serie con pizarra de 11-6 en el Estadio Francisco I. Madero.

El encuentro inició con señales de paridad. Emmanuel Rivera adelantó a la visita con cuadrangular en la segunda entrada, pero Saltillo respondió de inmediato con jonrón solitario de Chris Carter para igualar el marcador. Sin embargo, esa estabilidad duró poco.

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Laguna comenzó a inclinar el juego desde la cuarta entrada, aprovechando el descontrol del pitcheo local. Un elevado de sacrificio de Rivera y un imparable de Mason Martin pusieron el 3-2, y en la quinta, los visitantes ampliaron la ventaja con doblete de Eguy Rosario y sencillo productor de Rivera para el 5-2.

$!El bullpen de Saraperos volvió a ceder en los innings finales.
El bullpen de Saraperos volvió a ceder en los innings finales. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Saraperos intentó mantenerse en la pelea. En la séptima entrada, el equipo armó su mejor momento ofensivo: Alex Mejía, Ramón Ríos y Oscar Colás encabezaron un rally que acercó a Saltillo 7-5, encendiendo a la afición y dando la sensación de una posible remontada.

Pero, una vez más, la reacción no fue suficiente.

$!Chris Carter empató el juego con cuadrangular en la segunda entrada.
Chris Carter empató el juego con cuadrangular en la segunda entrada. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En la parte alta de ese mismo séptimo inning, Mason Martin conectó su cuarto cuadrangular de la campaña, un batazo de dos carreras que volvió a ampliar la ventaja y frenó el impulso local. A partir de ahí, el bullpen de Saraperos no logró contener el daño.

El noveno episodio terminó por definir el encuentro. Unión Laguna armó un rally de tres carreras con sencillo de Martin, doble productor de Hendrik Clementina y elevado de sacrificio de Isan Díaz, colocando el 11-5 que prácticamente sentenció el juego. Saltillo solo pudo descontar una más en la parte baja, insuficiente para cambiar la historia.

El desarrollo del partido volvió a exhibir los problemas estructurales del equipo coahuilense. El pitcheo permitió daño constante en innings intermedios y tardíos, mientras que la ofensiva, aunque mostró destellos, no logró sostener la presión ni capitalizar completamente sus oportunidades.

$!Ramón Ríos y Oscar Colás encabezaron la reacción de Saltillo en la séptima.
Ramón Ríos y Oscar Colás encabezaron la reacción de Saltillo en la séptima. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Además, los ponches en momentos importantes frenaron posibles rallies. Jugadores como Sandy León, Brandon Villarreal y Alberth Martínez fueron retirados en situaciones clave, reflejando la falta de consistencia en el bateo oportuno.

Para los Algodoneros, el resultado confirma una tendencia de recuperación tras su reciente serie ganada. Su ofensiva fue efectiva al aprovechar errores y mantener presión constante, con figuras como Martin y Rivera liderando el ataque.

Para Saraperos, en cambio, la derrota profundiza el mal inicio de temporada. El equipo vuelve a mostrar la misma fórmula: lapsos competitivos que no alcanzan para sostener juegos completos, fallas del bullpen y dificultades para responder bajo presión.

$!Saraperos cayó 11-6 ante Algodoneros en el arranque de la serie en Saltillo.
Saraperos cayó 11-6 ante Algodoneros en el arranque de la serie en Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con la serie aún en marcha, Saltillo está obligado a reaccionar no solo en el marcador, sino en su funcionamiento. De lo contrario, el riesgo de que la temporada se complique desde abril comienza a hacerse cada vez más real.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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