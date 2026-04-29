Olimpiada Nacional Conade: Con gol de Rocha, Coahuila elimina a Colima y va por la Final ante Tabasco

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Fútbol
/ 29 abril 2026
    Olimpiada Nacional Conade: Con gol de Rocha, Coahuila elimina a Colima y va por la Final ante Tabasco
    Coahuila se instala entre los cuatro mejores tras un duelo cerrado en la BUAP. FOTO: INEDEC

Con anotación de Víctor Rocha, Coahuila derrotó 1-0 a Colima en los cuartos de final del futbol Sub 15, disputados en la BUAP, y avanzó a semifinales, donde enfrentará a Tabasco en busca del pase a la final

La selección varonil de Coahuila categoría 2011 (Sub 15) dio un paso firme en su camino dentro del torneo nacional al imponerse por la mínima diferencia a su similar de Colima en la ronda de cuartos de final, en duelo celebrado este martes en los campos de la BUAP.

El encuentro fue cerrado, con pocas oportunidades claras frente al arco, pero con una intensidad constante por parte de ambos conjuntos. Fue en ese contexto donde apareció Víctor Rocha, quien marcó la anotación que terminó por inclinar la balanza a favor del representativo coahuilense, sellando así su pase a las semifinales del certamen.

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El gol llegó en un momento clave del partido, cuando la tensión comenzaba a crecer y el margen de error se reducía. Rocha aprovechó su oportunidad y definió con precisión, desatando el festejo del banquillo y de sus compañeros, quienes supieron mantener la ventaja hasta el silbatazo final.

Este resultado confirma el buen momento que atraviesa el equipo de Coahuila, que ha venido mostrando carácter y determinación desde la fase de grupos. En su compromiso previo, los coahuilenses protagonizaron un duelo de alta exigencia ante Aguascalientes, con quien empataron 1-1 en el tiempo regular. El pase a la siguiente ronda se definió desde los once pasos, donde el conjunto del norte del país mostró mayor eficacia para quedarse con el resultado.

Con ese envión anímico, el equipo logró sumar cinco puntos en la fase inicial, colocándose en una posición favorable dentro de su grupo y manteniéndose en la pelea por los primeros puestos. Además, el plantel tenía en agenda un enfrentamiento ante Chihuahua, con la intención de asegurar unidades clave y mejorar su posición rumbo a la fase eliminatoria.

Ahora, ya instalados entre los cuatro mejores del torneo, los futbolistas coahuilenses tendrán un nuevo reto este miércoles, cuando se midan ante el representativo de Tabasco en la ronda de semifinales. El objetivo es claro: conseguir el boleto a la gran final y mantenerse en la lucha por el título nacional de la categoría.

El equipo ha demostrado no solo calidad futbolística, sino también fortaleza mental en momentos determinantes, aspectos que serán fundamentales en el siguiente compromiso. La ilusión está intacta para esta generación, que continúa dejando huella en el torneo y representando con orgullo a Coahuila en cada partido.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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