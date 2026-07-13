Saraperos cae ante Acereros y pierde la serie del Clásico Coahuilense

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    Saraperos cae ante Acereros y pierde la serie del Clásico Coahuilense
    La ofensiva saltillense fue limitada a una sola carrera durante el juego decisivo de la serie en Monclova. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos tomó ventaja desde la primera entrada con un triple productor de Emmanuel Rivera, pero Acereros respondió con cinco carreras sin respuesta para imponerse 5-1 y quedarse con la serie del Clásico Coahuilense en Monclova

Los Saraperos de Saltillo no pudieron sostener la ventaja tempranera y terminaron por caer 5-1 ante los Acereros de Monclova en el tercer juego del Clásico Coahuilense, disputado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Con el resultado, la novena del sarape perdió la serie por dos juegos a uno y dejó su récord en 28 triunfos y 42 derrotas.

Saltillo tuvo un inicio prometedor gracias al debutante Emmanuel Rivera, quien se hizo sentir desde su primer turno al bate. En la parte alta de la primera entrada conectó un triple al jardín central que permitió anotar la carrera de la quiniela y puso adelante a los visitantes por 1-0.

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Sin embargo, la reacción de los Acereros llegó rápidamente. En el cierre del segundo episodio, Monclova armó un ataque de tres carreras para darle la vuelta al marcador. Jeksson Flores conectó un doblete productor de dos anotaciones y posteriormente José Heriberto Félix agregó una más con sencillo al jardín central para colocar la pizarra 3-1.

La diferencia aumentó en la tercera entrada cuando Ramón Hernández conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo, su undécimo de la temporada. Más adelante, José Heriberto Félix produjo otra carrera con un elevado de sacrificio para establecer el definitivo 5-1.

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Después de anotar en la primera entrada, la ofensiva saltillense fue contenida por el pitcheo acerero, encabezado por Jorge Tavárez, quien firmó una salida de calidad para acreditarse su tercera victoria de la campaña.

A pesar del aporte de Emmanuel Rivera en su presentación con la franela de Saraperos, la novena saltillense no encontró la forma de regresar al encuentro. Monclova aprovechó sus oportunidades ofensivas y aseguró la serie ante su afición.

Con la derrota, Saraperos regresa de Monclova con una victoria en tres juegos dentro de una nueva edición del Clásico Coahuilense, mientras busca recuperar terreno en la recta final de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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