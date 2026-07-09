Saraperos cae 3-1 ante Caliente y pierde la serie en extra innings

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    Saraperos cae 3-1 ante Caliente y pierde la serie en extra innings
    Caliente de Durango rompió el empate en la décima entrada para llevarse el triunfo y la serie en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saltillo y Durango protagonizaron una batalla de lanzadores, pero la visita encontró el camino en la décima entrada para llevarse el juego y la serie

Después de un duelo de pitcheo que se mantuvo cerrado durante nueve entradas, los Saraperos de Saltillo cayeron 3-1 ante Caliente de Durango en el tercer y definitivo juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero.

La derrota permitió a la novena duranguense quedarse con la confrontación luego de un encuentro que se definió hasta la décima entrada y que mantuvo el suspenso prácticamente de principio a fin.

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El encuentro comenzó con dominio de los lanzadores. Luis Payán abrió por Saltillo y logró contener a la ofensiva visitante durante las primeras entradas, mientras que Spencer Turnbull hizo lo propio por Caliente.

$!Caliente de Durango rompió el empate en la décima entrada para llevarse el triunfo y la serie en Saltillo.
Caliente de Durango rompió el empate en la décima entrada para llevarse el triunfo y la serie en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La primera amenaza importante para los locales llegó desde el primer inning. River Town conectó un triple por el jardín derecho, pero fue puesto fuera en tercera base cuando intentaba aprovechar una oportunidad para anotar, evitando así el daño para la visita.

Saraperos logró romper el cero en la tercera entrada. Niko Vásquez conectó un doblete al jardín central y avanzó hasta tercera gracias a un toque de sacrificio de José Lizárraga. Posteriormente, un balk de Spencer Turnbull permitió que Vásquez cruzara el plato para colocar el 1-0 a favor de Saltillo.

La ventaja se mantuvo gracias al trabajo del pitcheo local. Sin embargo, Durango encontró la forma de empatar en la cuarta entrada. Estevan Florial abrió con sencillo, avanzó gracias a un lanzamiento descontrolado y finalmente anotó cuando Elier Hernández conectó un doblete al jardín izquierdo para igualar la pizarra 1-1.

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Caliente de Durango rompió el empate en la décima entrada para llevarse el triunfo y la serie en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

A partir de ese momento el encuentro se convirtió en un duelo entre relevistas. Daniel Juárez, Jorge López, Deolis Guerra, Luis Frías, Jesús Cruz, Alex Claudio y Enderson Franco desfilaron por el montículo de Saltillo para mantener el juego cerrado.

Por su parte, el bullpen de Caliente también respondió. Los visitantes limitaron las oportunidades ofensivas de Saraperos, que dejó corredores en circulación en distintos momentos sin poder fabricar la carrera de la diferencia.

Con el empate persistiendo durante nueve entradas, el partido se fue a extrainnings.

Fue en la décima cuando Caliente encontró el quiebre definitivo. Drew Stankiewicz y Leonel Valera se embasaron para iniciar el ataque. Tras un toque de sacrificio de Estevan Florial, José Guadalupe Chávez produjo la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio al jardín derecho.

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Caliente de Durango rompió el empate en la décima entrada para llevarse el triunfo y la serie en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La ofensiva visitante agregó una anotación más aprovechando un pasbol que permitió la llegada de Leonel Valera al plato, colocando el marcador 3-1.

En la parte baja del décimo capítulo, Saraperos intentó reaccionar. Fernando Villegas recibió un pelotazo para iniciar la amenaza, pero Hansel Robles retiró los últimos tres outs para asegurar el triunfo visitante.

Iván Castillo destacó por Saltillo con dos imparables, incluido un doblete, mientras que Niko Vásquez aportó otro batazo de dos estaciones y anotó la única carrera local.

Con el resultado, Caliente de Durango se quedó con la serie en el Francisco I. Madero tras ganar el juego decisivo, mientras que Saraperos cerró una intensa semana en casa con una serie que se definió hasta los episodios extras.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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