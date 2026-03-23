Saraperos de Saltillo suma al relevista Jorge López para reforzar su bullpen

El Saraperos de Saltillo anunció la incorporación del relevista puertorriqueño Jorge López como agente libre, en un movimiento con el que busca fortalecer su bullpen rumbo a la próxima temporada. López, originario de Caguas, Puerto Rico, cuenta con una trayectoria de diez años en las Grandes Ligas, circuito en el que participó entre 2015 y 2025. Durante ese periodo formó parte de organizaciones como los Milwaukee Brewers, Kansas City Royals, Baltimore Orioles, Minnesota Twins, New York Mets, Chicago Cubs y Washington Nationals, desempeñándose principalmente como lanzador de relevo.

En su campaña más reciente, defendiendo los colores de Washington, el derecho registró marca de 6-0 en 26 apariciones, además de un WHIP de 1.27, cifras que reflejan su efectividad en situaciones de relevo corto. A lo largo de su carrera ha sido utilizado en distintos roles dentro del cuerpo de pitcheo, incluyendo aperturas, labores como preparador y también como cerrador. Uno de los momentos más destacados en su trayectoria llegó en 2022, cuando fue convocado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, reconocimiento que lo colocó entre los lanzadores más consistentes de esa temporada. Además, ha sido un elemento recurrente en la selección de Puerto Rico, a la que representó en el Clásico Mundial de Béisbol en las ediciones de 2017, 2023 y 2026.

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En cuanto a sus características en la lomita, López basa su repertorio en una recta y un sinker que alcanzan velocidades cercanas a las 95 millas por hora, lo que le permite generar contacto débil y mantener control en entradas de alta presión. Su experiencia en diferentes contextos del béisbol profesional es uno de los aspectos que más valora la organización sarapera. Con este movimiento, Saraperos suma a un brazo con recorrido en el máximo nivel del béisbol, con la expectativa de que pueda aportar estabilidad en las últimas entradas de los juegos. La directiva continúa trabajando en la conformación del roster, buscando equilibrar experiencia y talento en cada una de sus líneas. La llegada de Jorge López se da en un momento clave de la preparación del equipo, que apunta a competir en la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol con un plantel reforzado en su pitcheo.

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