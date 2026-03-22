Jorginho vs Chappell Roan: Qué pasó en el hotel de São Paulo con la hija del futbolista

La figura de Flamengo, Jorginho, encendió la polémica en Brasil al acusar al entorno de la cantante Chappell Roan de intimidar a su hija durante una estancia en un hotel de São Paulo, ciudad en la que la artista se presentó este fin de semana dentro del festival Lollapalooza Brasil 2026. De acuerdo con el mediocampista ítalo-brasileño, el incidente ocurrió durante el desayuno familiar, cuando la menor identificó a la intérprete y reaccionó con emoción, sin siquiera acercarse a pedirle una foto o un autógrafo. Según el relato publicado por Jorginho en Instagram, su hija caminó cerca de la mesa de la cantante únicamente para confirmar que realmente se trataba de Chappell Roan.

El jugador aseguró que la niña sonrió y volvió a su lugar junto a su madre, pero poco después un guardia de seguridad se acercó de forma agresiva para acusarla de haber “faltado al respeto” y de “acosar” a la artista.

El futbolista afirmó que el elemento incluso amenazó con presentar una queja ante el hotel, situación que terminó por hacer llorar a la menor. La denuncia de Jorginho tomó fuerza rápidamente por el perfil del protagonista, actual jugador de Flamengo y exfutbolista de clubes como Chelsea y Arsenal, además de por el momento en que ocurrió el episodio, justo en medio de la visita de Chappell Roan a Brasil para uno de los festivales musicales más importantes del año. El mediocampista cuestionó el trato que recibió su familia y remarcó que, desde su perspectiva, no hubo ninguna conducta invasiva por parte de la niña. Horas más tarde, la propia Chappell Roan respondió a la controversia y negó haber ordenado cualquier intervención contra la familia del jugador. La cantante sostuvo que el guardia involucrado no forma parte de su seguridad personal y dijo que nunca vio a la madre ni a la menor en ese momento. También lamentó lo sucedido y señaló que era injusto asumir malas intenciones cuando no había existido una acción directa contra ella.

El caso ya se convirtió en tema viral en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre los límites entre figuras públicas, seguridad privada y fans, especialmente cuando se trata de menores de edad. Por ahora, la versión de Jorginho y la aclaración posterior de Chappell Roan mantienen viva una historia que cruzó el futbol, la música y el espectáculo internacional desde São Paulo.

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