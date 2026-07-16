Saraperos desperdicia ventaja de 6-2 y cae ante Dorados en el decisivo

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    Saraperos desperdicia ventaja de 6-2 y cae ante Dorados en el decisivo
    Saraperos dejó escapar una ventaja de 6-2 y terminó cediendo la serie ante Dorados en once entradas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Saraperos ganaba por cuatro carreras en la sexta entrada, pero Dorados reaccionó con cuadrangulares de Brainer Bonaci y Andre Lipcius para forzar los extra innings

Los Saraperos de Saltillo estuvieron cerca de quedarse con la serie en casa, pero una remontada de los Dorados de Chihuahua en la recta final derivó en una derrota de 9-6 en 11 entradas durante el tercer y definitivo juego disputado en el estadio Francisco I. Madero.

La novena saltillense construyó una ventaja importante durante las primeras entradas. En el primer episodio tomó la delantera gracias a un imparable productor de Emmanuel Rivera, mientras que en el segundo aumentó la diferencia con un ataque encabezado por Oscar Campos, J.P. Martínez y Ramón Ríos, quien produjo dos carreras para colocar el marcador 3-0.

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Chihuahua respondió en la quinta entrada con un cuadrangular de dos carreras de Damon Dues, pero Saraperos volvió a tomar distancia en la parte baja del mismo episodio. Un elevado de sacrificio de Rivera impulsó una anotación y mantuvo el control para los locales.

$!Saraperos dejó escapar una ventaja de 6-2 y terminó cediendo la serie ante Dorados en once entradas.
Saraperos dejó escapar una ventaja de 6-2 y terminó cediendo la serie ante Dorados en once entradas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La ofensiva saltillense siguió funcionando en la sexta entrada. Primero, un sencillo de Luis Guillorme remolcó una carrera y posteriormente Rivera conectó su séptimo cuadrangular de la temporada para ampliar la ventaja a 6-2, colocando a los locales en una posición favorable para asegurar el encuentro.

Sin embargo, Dorados comenzó a descontar en el octavo capítulo. Brainer Bonaci acercó a Chihuahua con un jonrón de tres carreras que redujo la diferencia a una sola anotación. Más tarde, en la misma entrada, Andre Lipcius castigó nuevamente al relevo sarapero con un cuadrangular de tres carreras que le dio la vuelta al marcador y colocó el 6-6, enviando el juego a una nueva dimensión.

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Saraperos dejó escapar una ventaja de 6-2 y terminó cediendo la serie ante Dorados en once entradas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Aunque Saltillo tuvo oportunidades en las últimas entradas reglamentarias, no logró recuperar la ventaja. La ofensiva fue silenciada por el bullpen visitante y el encuentro se extendió hasta los extrainnings.

En la undécima entrada llegó el golpe definitivo para la Nave Verde. Dorados armó un rally de tres carreras con imparables productores de Gilberto Vizcarra y Brainer Bonaci, además de una carrera impulsada por Juan Yepez, para tomar ventaja de 9-6.

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Saraperos dejó escapar una ventaja de 6-2 y terminó cediendo la serie ante Dorados en once entradas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

En la parte baja del episodio, Saltillo no encontró reacción. Nick Struck retiró a Emmanuel Rivera, Oscar Colás y Christian Villanueva por la vía del ponche para sellar el triunfo visitante y asegurar la serie para Chihuahua.

Con este resultado, Saraperos dejó escapar una oportunidad importante en casa y se mantiene en la parte baja de la Zona Norte. La Nave Verde ocupa el octavo lugar del standing con marca de 29 victorias y 44 derrotas (.397), a 21.5 juegos del líder Toros de Tijuana. Dorados, por su parte, mejoró a 29-46 (.387) y continúa en el noveno puesto, apenas un juego detrás de los saltillenses.

La derrota complica el panorama para Saltillo en la lucha por acercarse a la zona de clasificación cuando la temporada entra en su tramo decisivo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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