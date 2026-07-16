Amazon Prime apunta a Cruz Azul; millonario contrato impulsaría el sueño del estadio propio

Aunque el posible contrato representaría un ingreso histórico para la institución, no cubriría el costo total del nuevo inmueble . El proyecto está valuado en aproximadamente 350 millones de dólares , por lo que un acuerdo de cinco años generaría alrededor de 150 millones de dólares , obligando al club a recurrir a inversionistas, esquemas de financiamiento y nuevas fuentes de ingresos para completar la inversión.

Cruz Azul analiza un cambio trascendental en sus derechos de transmisión y Amazon Prime aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con los partidos del club. De acuerdo con diversas versiones, la plataforma de streaming estaría dispuesta a ofrecer hasta 30 millones de dólares por temporada , una cifra que fortalecería las finanzas de La Máquina y daría un importante impulso al proyecto de construir un estadio propio.

Tras evaluar distintas opciones en la Ciudad de México, la directiva encabezada por Víctor Velázquez considera que La Noria es el sitio con mayores posibilidades para albergar el nuevo estadio. Además de contar con el espacio necesario, el complejo posee un fuerte significado para la institución, al ser la sede de entrenamientos del equipo durante décadas.

Los primeros planteamientos contemplan un estadio con capacidad para cerca de 50 mil espectadores, equipado con tecnología de última generación inspirada en el Santiago Bernabéu. El proyecto incluiría áreas comerciales, estacionamiento, zonas de entretenimiento y servicios diseñados para mejorar la experiencia de los aficionados.

La intención de Cruz Azul va más allá de contar con una nueva casa. La directiva busca desarrollar un recinto con los estándares necesarios para albergar eventos internacionales organizados por la FIFA, la Concacaf y la Federación Mexicana de Futbol, lo que lo convertiría en uno de los estadios más importantes del país.

De acuerdo con la planeación del club, el estadio podría estar listo alrededor de 2031, siempre que el financiamiento, los permisos y la construcción avancen conforme al calendario previsto. Sin embargo, la institución también contempla acelerar el proyecto si México es designado sede de futuros torneos internacionales, como un Mundial de Clubes o una nueva Copa del Mundo.

El posible acuerdo con Amazon Prime representaría mucho más que un cambio en los derechos de transmisión. Podría convertirse en el detonante financiero para hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Cruz Azul: contar, por fin, con un estadio propio, moderno y competitivo a nivel internacional.