Amazon Prime apunta a Cruz Azul; millonario contrato impulsaría el sueño del estadio propio

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Amazon Prime apunta a Cruz Azul; millonario contrato impulsaría el sueño del estadio propio
    Amazon Prime sería uno de los principales interesados en adquirir los derechos de transmisión de Cruz Azul con una oferta de hasta 30 millones de dólares por temporada. FOTO: OLYMPICS.COM

La empresa de streaming busca un acuerdo que ayudaría a financiar el proyecto de un nuevo hogar para la Máquina Celeste en La Noria, aunque el club aún requeriría inversión adicional para concretar la obra

Cruz Azul analiza un cambio trascendental en sus derechos de transmisión y Amazon Prime aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con los partidos del club. De acuerdo con diversas versiones, la plataforma de streaming estaría dispuesta a ofrecer hasta 30 millones de dólares por temporada, una cifra que fortalecería las finanzas de La Máquina y daría un importante impulso al proyecto de construir un estadio propio.

Aunque el posible contrato representaría un ingreso histórico para la institución, no cubriría el costo total del nuevo inmueble. El proyecto está valuado en aproximadamente 350 millones de dólares, por lo que un acuerdo de cinco años generaría alrededor de 150 millones de dólares, obligando al club a recurrir a inversionistas, esquemas de financiamiento y nuevas fuentes de ingresos para completar la inversión.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/san-luis-vs-cruz-azul-a-que-hora-juega-el-campeon-y-donde-verlo-MD22218765

Tras evaluar distintas opciones en la Ciudad de México, la directiva encabezada por Víctor Velázquez considera que La Noria es el sitio con mayores posibilidades para albergar el nuevo estadio. Además de contar con el espacio necesario, el complejo posee un fuerte significado para la institución, al ser la sede de entrenamientos del equipo durante décadas.

Los primeros planteamientos contemplan un estadio con capacidad para cerca de 50 mil espectadores, equipado con tecnología de última generación inspirada en el Santiago Bernabéu. El proyecto incluiría áreas comerciales, estacionamiento, zonas de entretenimiento y servicios diseñados para mejorar la experiencia de los aficionados.

La intención de Cruz Azul va más allá de contar con una nueva casa. La directiva busca desarrollar un recinto con los estándares necesarios para albergar eventos internacionales organizados por la FIFA, la Concacaf y la Federación Mexicana de Futbol, lo que lo convertiría en uno de los estadios más importantes del país.

De acuerdo con la planeación del club, el estadio podría estar listo alrededor de 2031, siempre que el financiamiento, los permisos y la construcción avancen conforme al calendario previsto. Sin embargo, la institución también contempla acelerar el proyecto si México es designado sede de futuros torneos internacionales, como un Mundial de Clubes o una nueva Copa del Mundo.

El posible acuerdo con Amazon Prime representaría mucho más que un cambio en los derechos de transmisión. Podría convertirse en el detonante financiero para hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Cruz Azul: contar, por fin, con un estadio propio, moderno y competitivo a nivel internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Cruz Azul
FIFA
Concacaf

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026