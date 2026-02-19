Saraperos tendrá siete juegos en casa durante su Spring Training 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 19 febrero 2026
    Saraperos tendrá siete juegos en casa durante su Spring Training 2026
    Saraperos cerrará su preparación en casa frente a Charros previo al inicio de temporada. FOTO: VANGUARDIA MX

Con 12 encuentros programados, siete en casa, cinco como visitante y la realización de la Copa Gobernador antes del Opening Day ante Toros de Tijuana, la Nave Verde confirmó su calendario de pretemporada

Con el objetivo de llegar en ritmo competitivo al arranque de la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Saraperos de Saltillo dieron a conocer su calendario de pretemporada, el cual contempla un total de 12 encuentros: siete como locales y cinco en condición de visitante, además de la realización de la Copa Gobernador.

Las actividades del Spring Training comenzarán el próximo 24 de marzo cuando la novena saltillense enfrente a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Este compromiso formará parte de una serie de juegos con causa en los que el club participará en apoyo al DIF Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026

El 28 de marzo, Saltillo visitará a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, también dentro de las actividades con causa. Un día después, el 29 de marzo, ambas escuadras volverán a verse las caras en el Estadio Francisco I. Madero, donde se disputará el Juego con Causa DIF Coahuila programado para las 17:00 horas.

Instagram

Posteriormente, el 31 de marzo, Saraperos recibirá nuevamente a Monclova en el mismo inmueble a las 19:30 horas. Para el mes de abril, el equipo viajará el día 2 para enfrentar a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park, mientras que el 5 regresará al Kickapoo Lucky Eagle para medirse otra vez ante Acereros.

De vuelta en casa, el 7 y 8 de abril, el club saltillense sostendrá dos encuentros en el Madero frente a Monterrey y a los Tecos de los Dos Laredos, ambos a las 19:30 horas. El 9 de abril, la escuadra viajará para jugar ante los Tecos en el Uni-Trade Stadium.

Como parte de su preparación, del 11 al 12 de abril se llevará a cabo la Copa Gobernador, nuevamente en el estadio Kickapoo Lucky Eagle.

La fase de pretemporada concluirá con tres juegos más en Saltillo. El 13 de abril, Saraperos se medirá a Acereros en un Juego con Causa en beneficio del DIF Saltillo, mientras que el 14 y 15 enfrentarán a los Charros de Jalisco, todos programados a las 19:30 horas.

Instagram

Tras completar esta agenda, Saraperos quedará listo para el arranque de la temporada regular, cuando el 17 de abril reciba en casa a los Toros de Tijuana en el Opening Day.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso