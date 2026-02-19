Saraperos tendrá siete juegos en casa durante su Spring Training 2026
Con 12 encuentros programados, siete en casa, cinco como visitante y la realización de la Copa Gobernador antes del Opening Day ante Toros de Tijuana, la Nave Verde confirmó su calendario de pretemporada
Con el objetivo de llegar en ritmo competitivo al arranque de la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Saraperos de Saltillo dieron a conocer su calendario de pretemporada, el cual contempla un total de 12 encuentros: siete como locales y cinco en condición de visitante, además de la realización de la Copa Gobernador.
Las actividades del Spring Training comenzarán el próximo 24 de marzo cuando la novena saltillense enfrente a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Este compromiso formará parte de una serie de juegos con causa en los que el club participará en apoyo al DIF Coahuila.
El 28 de marzo, Saltillo visitará a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, también dentro de las actividades con causa. Un día después, el 29 de marzo, ambas escuadras volverán a verse las caras en el Estadio Francisco I. Madero, donde se disputará el Juego con Causa DIF Coahuila programado para las 17:00 horas.
Posteriormente, el 31 de marzo, Saraperos recibirá nuevamente a Monclova en el mismo inmueble a las 19:30 horas. Para el mes de abril, el equipo viajará el día 2 para enfrentar a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park, mientras que el 5 regresará al Kickapoo Lucky Eagle para medirse otra vez ante Acereros.
De vuelta en casa, el 7 y 8 de abril, el club saltillense sostendrá dos encuentros en el Madero frente a Monterrey y a los Tecos de los Dos Laredos, ambos a las 19:30 horas. El 9 de abril, la escuadra viajará para jugar ante los Tecos en el Uni-Trade Stadium.
Como parte de su preparación, del 11 al 12 de abril se llevará a cabo la Copa Gobernador, nuevamente en el estadio Kickapoo Lucky Eagle.
La fase de pretemporada concluirá con tres juegos más en Saltillo. El 13 de abril, Saraperos se medirá a Acereros en un Juego con Causa en beneficio del DIF Saltillo, mientras que el 14 y 15 enfrentarán a los Charros de Jalisco, todos programados a las 19:30 horas.
Tras completar esta agenda, Saraperos quedará listo para el arranque de la temporada regular, cuando el 17 de abril reciba en casa a los Toros de Tijuana en el Opening Day.