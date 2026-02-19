Saraperos tendrá siete juegos en casa durante su Spring Training 2026

Con el objetivo de llegar en ritmo competitivo al arranque de la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Saraperos de Saltillo dieron a conocer su calendario de pretemporada, el cual contempla un total de 12 encuentros: siete como locales y cinco en condición de visitante, además de la realización de la Copa Gobernador.

Las actividades del Spring Training comenzarán el próximo 24 de marzo cuando la novena saltillense enfrente a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Este compromiso formará parte de una serie de juegos con causa en los que el club participará en apoyo al DIF Coahuila.

El 28 de marzo, Saltillo visitará a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, también dentro de las actividades con causa. Un día después, el 29 de marzo, ambas escuadras volverán a verse las caras en el Estadio Francisco I. Madero, donde se disputará el Juego con Causa DIF Coahuila programado para las 17:00 horas.