Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna

Los Saraperos de Saltillo viajarán a Torreón el próximo sábado 28 de marzo para enfrentar a los Algodoneros del Unión Laguna en un partido que promete combinar deporte y solidaridad. Este encuentro forma parte de los Juegos con Causa a beneficio del DIF Coahuila y marcará el debut de Fernando Tatis como mánager del equipo Guinda en casa.

El evento fue presentado ayer durante una conferencia de prensa en una agencia automotriz de la ciudad, donde se detalló que lo recaudado en este juego y en otros programados en el estado se destinará al programa de cirugías cocleares del DIF Coahuila. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF, destacó la importancia de la colaboración de los aficionados para apoyar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.

En la presentación estuvieron presentes Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo del Unión Laguna; Alejandro Cepeda, director del DIF Coahuila; y Juan Carlos Reynoso, director general de los Saraperos de Saltillo. Las mascotas de ambos equipos, Kike Conejo y el Pollo Algodonero, acompañaron a los directivos, reforzando el carácter familiar del evento.

Los recursos obtenidos por venta de boletos serán destinados a la atención de personas con discapacidad auditiva, quienes de otra manera enfrentarían un costo aproximado de 80 mil pesos por implante coclear. El año pasado, los Juegos con Causa permitieron realizar ocho cirugías cocleares y tres de corazón, y actualmente hay alrededor de 30 personas en lista de espera que podrían recibir apoyo gracias a esta iniciativa.