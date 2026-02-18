Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna

Saraperos
/ 18 febrero 2026
    Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
    Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico. FOTO: IG/SARAPEROS DE SALTILLO

El próximo sábado 28 de marzo, la Nave Verde visitará la Laguna para enfrentar a los Algodoneros en un partido con causa que busca recaudar fondos para cirugías cocleares del DIF Coahuila

Los Saraperos de Saltillo viajarán a Torreón el próximo sábado 28 de marzo para enfrentar a los Algodoneros del Unión Laguna en un partido que promete combinar deporte y solidaridad. Este encuentro forma parte de los Juegos con Causa a beneficio del DIF Coahuila y marcará el debut de Fernando Tatis como mánager del equipo Guinda en casa.

El evento fue presentado ayer durante una conferencia de prensa en una agencia automotriz de la ciudad, donde se detalló que lo recaudado en este juego y en otros programados en el estado se destinará al programa de cirugías cocleares del DIF Coahuila. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF, destacó la importancia de la colaboración de los aficionados para apoyar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.

En la presentación estuvieron presentes Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo del Unión Laguna; Alejandro Cepeda, director del DIF Coahuila; y Juan Carlos Reynoso, director general de los Saraperos de Saltillo. Las mascotas de ambos equipos, Kike Conejo y el Pollo Algodonero, acompañaron a los directivos, reforzando el carácter familiar del evento.

Los recursos obtenidos por venta de boletos serán destinados a la atención de personas con discapacidad auditiva, quienes de otra manera enfrentarían un costo aproximado de 80 mil pesos por implante coclear. El año pasado, los Juegos con Causa permitieron realizar ocho cirugías cocleares y tres de corazón, y actualmente hay alrededor de 30 personas en lista de espera que podrían recibir apoyo gracias a esta iniciativa.

Además del partido en Torreón, se llevarán a cabo otros dos Juegos con Causa: el 24 de marzo, los Acereros de Monclova recibirán a los Saraperos, y el 29 de marzo, los Algodoneros visitarán Saltillo. El partido del 28 de marzo iniciará a las 17:00 horas en el Estadio de la Revolución, y contará con solo dos tipos de boletos. El presidente del Unión Laguna adelantó que se busca incluir un espectáculo musical tras la conclusión del encuentro.

Sobre el equipo, Murra informó que aún hay incorporaciones pendientes que fortalecerán al plantel, con jugadores que han participado en el Clásico Mundial de Béisbol o entrenado en organizaciones de Estados Unidos. “Por ahora, nuestro enfoque está en los Juegos con Causa y en mantener la unión entre los equipos de Coahuila y sus aficionados”, afirmó.

Saltillo
Torreón

Saraperos de Saltillo
LMB
Algodoneros de Unión Laguna

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

