Scouts en Saltillo: dónde están los grupos, edades y cómo inscribirse

Si buscas una actividad para que niños y jóvenes combinen ejercicio, convivencia, naturaleza y aprendizaje, el movimiento scout ofrece distintas alternativas en Saltillo. Las reuniones incluyen juegos, caminatas, campamentos y actividades al aire libre, además de retos que buscan desarrollar autonomía y trabajo en equipo. La ciudad cuenta con varios grupos pertenecientes a la Provincia Scout Coahuila de la Asociación de Scouts de México (ASMAC). Actualmente, la provincia tiene 16 grupos activos en el estado, 11 de ellos en Saltillo.

¿DÓNDE ESTÁN LOS GRUPOS DE SCOUTS EN SALTILLO? Las opciones están distribuidas en distintos sectores de la ciudad, por lo que las familias pueden buscar el grupo más cercano. Entre las principales sedes se encuentran: Grupo 1 Saltillo: Colegio Ignacio Zaragoza. Grupo 2: Universidad Carolina. Grupo 3: Bosque Urbano Ejército Mexicano. Grupo 4: Parque Ecológico El Chapulín. Grupo 5 Villa de Santiago del Saltillo: Iglesia La Buena Tierra. Grupo 6 Kikapú: Parque Ecológico La Aurora. Grupo 7 Águilas de Santa María: diferentes espacios de la ciudad. Grupo 11 Mac Laren: Saltillo. Los horarios pueden variar de un grupo a otro, aunque las reuniones suelen realizarse los sábados por la tarde. Antes de acudir, se recomienda confirmar sede y horario con el grupo elegido.

¿A QUÉ EDAD SE PUEDEN UNIR? El programa se divide por etapas para adaptar las actividades a cada edad. Los niños de 6 a 10 años forman parte de la Manada de Lobatos, donde predominan los juegos y las primeras experiencias de trabajo en equipo. De 10 a 14 años, la Tropa Scout incorpora actividades como campismo, orientación, pionerismo y organización por patrullas. Los jóvenes de 14 a 18 años pertenecen a la Comunidad de Caminantes, con mayores retos individuales y colectivos. Finalmente, entre los 18 y 22 años, los Rovers tienen un mayor enfoque en liderazgo y servicio comunitario.

¿QUÉ APRENDE UN SCOUT? El movimiento scout utiliza el principio de “aprender haciendo”. Esto significa que muchas de las habilidades se adquieren mediante actividades prácticas. El campismo, las caminatas y los juegos al aire libre permiten mantener actividad física y desarrollar resistencia, coordinación y orientación. También se enseñan nudos, amarres, primeros auxilios, uso de brújula, preparación de alimentos y organización de campamentos. A esto se suma el trabajo en equipo. Las patrullas distribuyen responsabilidades entre sus integrantes y los jóvenes participan en la toma de decisiones, resolución de problemas y organización de actividades. Otro componente es el servicio. Los grupos participan en acciones de reforestación, reciclaje, limpieza de espacios y apoyo comunitario, con lo que los integrantes aplican fuera del grupo parte de lo aprendido.

¿CÚAL ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y CUÁNTO CUESTA? El proceso comienza con una visita al grupo de interés. La familia puede acudir a una reunión para conocer las actividades, hablar con los dirigentes y comprobar si la dinámica resulta adecuada. Existe un periodo inicial de prueba, que de acuerdo con la información disponible puede ser de hasta dos semanas sin costo. Si el interesado decide continuar, se realiza el registro oficial ante la ASMAC. La cuota de registro ronda los mil pesos anuales, aunque debe confirmarse al momento de la inscripción. Además, deben contemplarse gastos como uniforme, pañoleta, campamentos, excursiones, transporte y materiales, que pueden variar entre grupos. Antes de registrarse es recomendable preguntar por la cuota vigente, qué incluye, el costo del uniforme y cuánto representan las actividades especiales durante el año.