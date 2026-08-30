¡Doblete histórico! Pato O’Ward gana dos carreras en un día y rompe récords de IndyCar

Pato O’Ward hizo historia al ganar las dos carreras de IndyCar en el Milwaukee Mile. El mexicano de Arrow McLaren conquistó la doble cartelera en West Allis, Wisconsin, y se convirtió en el primer piloto de la categoría con dos victorias en un mismo día. La lluvia cambió el orden. La primera prueba comenzó el sábado, pero fue detenida tras 90 de 250 vueltas. El domingo se realizó primero la segunda carrera y luego se reanudó la suspendida, ambas con el regiomontano como protagonista.

En la prueba dominical, O’Ward partió segundo y libró una mala primera detención. Su equipo respondió con una parada final de 6.6 segundos que le permitió superar a Scott McLaughlin. Pato tomó la punta en la vuelta 196 y venció por 0.7916 segundos; Christian Lundgaard fue tercero.

PATO O’WARD ROMPE RÉCORDS EN INDYCAR Después regresó al auto número 5 para completar la prueba aplazada. O’Ward controló el cierre y derrotó por 1.7535 segundos a David Malukas; Rinus VeeKay terminó tercero. El doblete dejó varias marcas. Pato alcanzó 12 triunfos y superó los 11 de Adrián Fernández: ya es el mexicano con más victorias en los monoplazas de máximo nivel en Estados Unidos. También es apenas el cuarto piloto que barre una doble cartelera desde el regreso del formato en 2013, después de Scott Dixon, Graham Rahal y Josef Newgarden.

O’Ward llegó a tres victorias en 2026 —Mid-Ohio y las dos de Milwaukee— e igualó su mejor año. Sumó su tercera conquista en el óvalo de Wisconsin y llegará a Laguna Seca en la pelea por el subcampeonato. La campaña 2026 cerrará el 6 de septiembre en la pista Laguna Seca. PALOU FESTEJA SU QUINTO CAMPEONATO La doble función también coronó a Alex Palou. El español terminó quinto en la segunda carrera y décimo en la reanudada, siempre delante de su perseguidor Kyle Kirkwood, quien fue sexto y decimoquinto, respectivamente. La combinación volvió inalcanzable su ventaja antes de la última fecha.

Palou obtuvo su quinto campeonato en seis temporadas y el cuarto consecutivo, igualando la racha récord de Sébastien Bourdais entre 2004 y 2007. El piloto de Chip Ganassi quedó solo en el tercer lugar histórico de títulos, detrás de A.J. Foyt, con siete, y Scott Dixon, con seis. Milwaukee tuvo dos festejos: la hazaña mexicana de Pato O’Ward y la nueva corona del español.