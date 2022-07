Selección femenil de Inglaterra va a la final en Wembley

La primer semifinal de la Eurocopa femenil tendría como protagonistas a la anfitriona del torneo, la selección de Inglaterra y Suecia quienes venían de superar a España y Bélgica respectivamente.

Un encuentro ampliamente dominado por las inglesas quienes mantuvieron el balón la mayor parte del encuentro y se reencontraron con su fútbol luego de titubear ante la furia roja por el pase a la semifinal, con esto regresan a la pelea por el título de Europa luego de 38 años.

Veinte minutos bastaron para que el dominio ingles explotara, a pesar de que las suecas fueron quienes atacaran primero sin conseguir marcar, no sería hasta el minuto 33 cuando Bethany Mead adelantaría a las three lions con un disparo cruzado que la guardameta no pudo atajar.