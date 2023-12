Semana 13 de la NFL: en el Monday Night Football, los Jaguars ganarán duelo felino a los Bengals

Desde ese momento, la ofensiva no se ha visto del todo bien en 6 cuartos lidereada por Jake Browning; por momentos en el partido pasado tuvo buenas jugadas, pero con una intercepción que interrumpió la serie ofensiva cuando ya estaban tocando la zona roja, cambio el destino del enfrentamiento con los acereros. Y no es como que con Burrow habían sido el trabuco de años pasados teniendo números de regulares a malos con 19.3 puntos por partido (#23), 291.7 yardas por partido (#27), 4.9 yardas por jugada (#24) y 0.323 puntos por jugada (#18).

Los Jaguares llegan con una marca de 7-1 (contra la línea también) desde octubre, anotando 20 puntos o más en todas sus victorias y aceptando 20 o menos en 5 de los 8 partidos. Obviamente la derrota de San Francisco fue un poco escandalosa, pero podría haber contribuido a regresar al pizarrón y afinar aún más sus estrategias. Su defensiva aprieta en terceras (35%, #2) y cuartas (46%, #9) oportunidades, así como defender su zona de anotación en la zona roja (51%, #12). Lo rescatable de la defensiva de Cincinnati es lo que hace en la zona roja donde limita a solamente que 1 de cada 2 series ofensivas terminen en la zona de anotación (#10).

Después de tanto tiempo sin tener un partido en lunes por la noche, no les faltará motivación ni a los jugadores ni al público para tener un ambiente electrizante, situación que será muy difícil para Jake Browning y su ofensiva que además por tierra ha sido la peor en la liga con 75.8 yardas por partido y #27 en yardas por corrida con 3.8. Si acaso su defensiva los podría mantener no tan lejos por su desempeño en la zona roja pero no es suficiente para mí en creer que puedan mantener este partido dentro de los 9 puntos. Lo que sí creo que será suficiente es que estas dos defensivas en zona roja limitaran en cierto punto las anotaciones y tendremos menos de 39 puntos en el partido. Estas líneas son las que están disponibles en sábado por la tarde y si creo que ese 39 no aguante ahí, siento que puede bajar de aquí al lunes. Además, todavía puedes encontrar algunos -8.5 que es buen número para tomar una patita de un teaser de 6 puntos, cruzando los números críticos, 3 y 7 para bajar a Jacksonville a -2.5 y lo combines con algún otro juego poniendo atención en que con 6 puntos cruces esos dos valores.