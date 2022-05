Talavera está en un verdadero dilema sobre su futuro

Alfredo Talavera está muy cerca de finalizar su vínculo con Pumas y enrolarse como nuevo jugador de los Bravos de Juárez; sin embargo, todavía no hay nada cerrado entre el portero de 39 años y el club fronterizo.

Pese a todo, la noticia no cayó de la mejor forma en el seno de la afición auriazul, quien esperaban que el vínculo entre la institución capitalina y el arquero dos veces mundialista se extendiera al menos un par de temporadas más.

Sin embargo, las condiciones del nuevo contrato no dejan satisfecho a Talavera, quien espera una extensión de 2 años y un aumento económico, ya que considera se lo ha ganado luego de devolver la seguridad al arco felino.

Razones para irse o no con Los Bravos

Nueva directiva. Luego de las diferencias con la directiva felina, quien no presentó una oferta acorde a lo que Talavera esperaba, el guardameta podría tomar de la mejor forma relacionarse con elementos de pantalón largo que le brinden esa confianza para poder continuar su carrera.

Estabilidad económica. Algo que es clave en la oferta de los juarenses es que le ofrecieron a Talavera el dinero que pidió en Pumas y que se negaron a darle. Esta razón, en el ocaso de su carrera, puede ser clave para la decisión, pues ya demostró que en lo deportivo está al cien por ciento, por lo que considera que se merece una mejora en el aspecto salarial.

Proyecto con dudas. Algo en contra es que el proyecto juarense tiene muchos traspiés y no está claro el rumbo del mismo. Incluso, sin un técnico confirmado de forma oficial, Talavera no sabe si es del agrado de quien tomará el equipo, aunque un elemento de su calidad no se puede ignorar tan fácil.