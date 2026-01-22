Djokovic, Sinner, Osaka y Swiatek avanzan con autoridad a tercera ronda del Australian Open

Tenis
/ 22 enero 2026
    Djokovic, Sinner, Osaka y Swiatek avanzan con autoridad a tercera ronda del Australian Open
    Novak Djokovic celebra su victoria en segunda ronda del Australian Open, resultado que lo instaló en la tercera fase del torneo en Melbourne Park. FOTO: AP

Los principales favoritos del Australian Open cumplieron en segunda ronda y siguen firmes en la lucha por el primer Grand Slam de la Temporada

Los principales favoritos del Australian Open continúan firmes en el primer Grand Slam de la temporada. Novak Djokovic, Casper Ruud, Jannik Sinner, Elena Rybakina, Naomi Osaka e Iga Swiatek avanzaron a la tercera ronda del torneo luego de imponerse en sus respectivos compromisos de segunda ronda disputados en Melbourne Park, confirmando su condición de contendientes al título.

Djokovic, máximo ganador histórico del Abierto de Australia, resolvió su duelo sin mayores complicaciones y volvió a exhibir solidez desde el fondo de la cancha, manteniendo intacta su aspiración de ampliar su legado en Melbourne y sumar un nuevo título de Grand Slam a su palmarés.

En la misma línea se presentó Sinner, campeón defensor, quien dominó su partido de principio a fin y selló su clasificación en sets corridos, ratificando por qué parte como uno de los grandes favoritos del cuadro masculino.

Casper Ruud también cumplió con los pronósticos al superar su encuentro de segunda ronda con autoridad, manteniéndose en carrera dentro de un torneo que históricamente ha representado uno de sus principales desafíos en superficie dura.

El noruego mostró consistencia y control del ritmo para asegurar su lugar entre los mejores de la tercera ronda.

En el cuadro femenino, Elena Rybakina avanzó sin ceder terreno, imponiendo potencia y regularidad en su juego para seguir adelante en el certamen australiano, donde ya sabe lo que es llegar a instancias decisivas.

Naomi Osaka, por su parte, protagonizó uno de los duelos más exigentes de la jornada, pero logró salir adelante tras un partido intenso que puso a prueba su resistencia física y mental, confirmando su regreso competitivo en los grandes escenarios.

Iga Swiatek completó la lista de clasificados con una actuación sólida y controlada, en la que dejó claro su crecimiento sobre canchas duras y su intención de pelear por un título que aún falta en su colección de Grand Slams.

Con estos resultados, el Australian Open entra en una etapa decisiva, con sus principales figuras instaladas en la tercera ronda y listas para afrontar duelos cada vez más exigentes en la búsqueda del primer grande del año.

