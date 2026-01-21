Australian Open 2026: Andreeva, Zverev y De Miñaur avanzan y mantienen paso firme en Melbourne
Tanto en la varonil, como la femenil, tenistas superaron sus respectivos compromisos en el Australian Open 2026, en una jornada que confirmó el buen momento de varias figuras
El Australian Open 2026 continuó con una jornada intensa en Melbourne Park, donde varias figuras y jóvenes promesas lograron avanzar en el cuadro individual, confirmando tendencias y dejando resultados relevantes tanto en la rama femenil como en la varonil.
En el torneo femenino, la rusa Mirra Andreeva volvió a mostrar autoridad en la cancha al superar con claridad a Maria Sakkari en dos sets, resultado que le permitió instalarse en la tercera ronda y reafirmar su condición como una de las jugadoras más consistentes del arranque del certamen.
La estadounidense Iva Jovic, una de las tenistas más jóvenes del cuadro, también selló su pase con una victoria sólida frente a la australiana Priscilla Hon, aprovechando su agresividad desde el fondo y el apoyo limitado del público local.
Por su parte, la italiana Jasmine Paolini, séptima preclasificada, cumplió con los pronósticos al imponerse sin mayores complicaciones a Magdalena Frech, manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio.
La checa Karolina Muchová protagonizó uno de los encuentros más disputados del día, ya que tuvo que venir de atrás para derrotar en tres sets a Alycia Parks, mostrando fortaleza mental y regularidad en los momentos clave.
En la rama masculina, el australiano Álex de Miñaur respondió a la expectativa del público local con una remontada convincente ante Hamad Medjedovic, luego de ceder el primer set, para avanzar con autoridad a la siguiente ronda.
El alemán Alexander Zverev, uno de los principales contendientes al título, superó un partido exigente frente a Alexandre Muller en cuatro sets, en un duelo marcado por interrupciones climáticas y exigencia física.
Finalmente, el kazajo Aleksandr Bublik se mantuvo firme en Melbourne al vencer en sets corridos a Márton Fucsovics, asegurando su continuidad en el cuadro y confirmando su buen momento en el torneo.
Con estos resultados, el Australian Open 2026 avanza hacia rondas decisivas con varias de sus principales cartas aún en competencia, mientras nuevas figuras siguen ganando protagonismo en el primer Grand Slam de la temporada.