Australian Open 2026: Andreeva, Zverev y De Miñaur avanzan y mantienen paso firme en Melbourne

El Australian Open 2026 continuó con una jornada intensa en Melbourne Park, donde varias figuras y jóvenes promesas lograron avanzar en el cuadro individual, confirmando tendencias y dejando resultados relevantes tanto en la rama femenil como en la varonil.

En el torneo femenino, la rusa Mirra Andreeva volvió a mostrar autoridad en la cancha al superar con claridad a Maria Sakkari en dos sets, resultado que le permitió instalarse en la tercera ronda y reafirmar su condición como una de las jugadoras más consistentes del arranque del certamen.

La estadounidense Iva Jovic, una de las tenistas más jóvenes del cuadro, también selló su pase con una victoria sólida frente a la australiana Priscilla Hon, aprovechando su agresividad desde el fondo y el apoyo limitado del público local.

Por su parte, la italiana Jasmine Paolini, séptima preclasificada, cumplió con los pronósticos al imponerse sin mayores complicaciones a Magdalena Frech, manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio.