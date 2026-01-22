Jesse Minter inicia una nueva era como head coach de los Ravens

Fútbol Americano
/ 22 enero 2026
    Jesse Minter inicia una nueva era como head coach de los Ravens
    Jesse Minter fue presentado como nuevo head coach de los Ravens de Baltimore, tras su etapa como coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles en la NFL. FOTO: CHARGERS DE LOS ÁNGELES

El excoordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles asume el mando de Baltimore, con la misión de devolver a la franquicia a la pelea por el Super Bowl en la NFL

Jesse Minter fue confirmado como el nuevo head coach de los Ravens de Baltimore, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia tras el cierre de la era de John Harbaugh.

El estratega defensivo llega procedente de los Chargers de Los Ángeles, donde se desempeñó como coordinador defensivo y logró consolidar una de las unidades más competitivas de la NFL, destacando por su capacidad de ajuste, disciplina táctica y consistencia ante rivales de alto calibre.

A sus 42 años, Jesse Minter asume el reto más importante de su carrera profesional, ahora al frente de una organización con identidad histórica basada en la solidez defensiva.

Su llegada no representa un salto al vacío, ya que Minter conoce de primera mano la estructura de Baltimore, luego de haber formado parte del staff de los Ravens de Baltimore entre 2017 y 2020, etapa en la que trabajó como asistente defensivo y entrenador de defensive backs, integrándose a la cultura interna del equipo y a su modelo de desarrollo.

El paso de Minter por los Chargers de Los Ángeles fue determinante para su promoción. Bajo su mando, la defensiva angelina se mantuvo entre las más eficientes de la liga en distintos rubros estadísticos, destacando por la presión al quarterback, la reducción de puntos permitidos y la versatilidad para adaptarse a diferentes esquemas ofensivos.

Ese rendimiento lo colocó en el radar de varias organizaciones, aunque Baltimore terminó siendo el destino natural por su pasado en la institución y por la afinidad filosófica con la franquicia.

Antes de su consolidación en la NFL, Minter también construyó una reputación sólida en el futbol americano colegial, particularmente como coordinador defensivo de la Universidad de Michigan, donde fue pieza clave en la obtención del campeonato nacional, reforzando su imagen como uno de los estrategas jóvenes más preparados del panorama actual.

Esa combinación de experiencia universitaria y profesional fue uno de los factores que más pesó en la decisión de los Ravens.

Con la salida de Harbaugh tras 18 temporadas, los Ravens de Baltimore apuestan por un perfil más joven, pero con conocimiento interno y una visión moderna del juego.

Minter se convierte apenas en el cuarto head coach en la historia de la franquicia desde su fundación en 1996, un dato que refleja la estabilidad organizacional y la magnitud del reto que ahora asume.

El nuevo entrenador firmó un contrato multianual y tendrá como uno de sus principales objetivos maximizar el potencial del roster actual, con especial atención al liderazgo ofensivo encabezado por Lamar Jackson, además de mantener a Baltimore como una referencia defensiva dentro de la NFL.

La expectativa es clara: regresar al equipo a la pelea constante por los playoffs y por el Super Bowl, apoyado en una identidad que históricamente ha sido sinónimo de éxito en la liga.

La contratación de Jesse Minter no solo representa un cambio de nombres, sino una apuesta estratégica por continuidad, conocimiento interno y renovación, en un intento por mantener a los Ravens de Baltimore entre las franquicias más competitivas y respetadas del futbol americano profesional.

