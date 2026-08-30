¡Dramático adiós! Renata Zarazúa deja escapar el triunfo en el US Open 2026

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    ¡Dramático adiós! Renata Zarazúa deja escapar el triunfo en el US Open 2026
    Renata Zarazúa luchó durante más de tres horas, pero no logró sentenciar el partido cuando tuvo el triunfo en sus manos. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La capitalina tuvo ventaja de 5-3 en el set definitivo, pero Polina Iatcenko reaccionó y completó la remontada en el super tie-break

La mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la Primera Ronda del US Open 2026 luego de una batalla de tres horas y 27 minutos ante la rusa Polina Iatcenko.

En la Cancha 6 de Flushing Meadows, Nueva York, la capitalina dejó escapar una ventaja en el set definitivo y cayó por 6-4, 4-6 y 6-7, con 7-10 en el super tie-break.

RENATA ZARAZÚA TUVO EL PARTIDO EN SUS MANOS

Zarazúa, ubicada en el puesto 74 del ranking WTA, inició como favorita ante Iatcenko, número 160 del mundo y procedente de la fase de clasificación. La mexicana impuso su ritmo desde el fondo y cerró la manga inicial por 6-4 para colocarse a un set de avanzar.

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El panorama parecía favorable al comienzo del segundo parcial. Renata tomó ventaja de 3-1, pero no logró sostenerla. Iatcenko elevó la agresividad, recuperó el quiebre y aprovechó la tensión de su rival para emparejar el encuentro con otro 6-4.

La historia fue todavía más dolorosa en el tercer set. Zarazúa volvió a quebrar y llegó a ponerse 5-3; con 5-4 tuvo el saque para cerrar el partido. Sin embargo, la rusa resistió, recuperó el break y forzó el desempate después de alcanzar el 6-6.

En el super tie-break, Iatcenko fue más sólida en los puntos de mayor presión y se impuso por 10-7. La jugadora de 22 años completó así la remontada y celebró una victoria histórica en su estreno dentro del cuadro principal de un Grand Slam.

UN 2026 SIN TRIUNFOS EN GRAND SLAM

La derrota cerró un año complicado para Renata Zarazúa en los torneos grandes. La mexicana fue eliminada en su debut en el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y ahora el US Open, por lo que concluyó la temporada de Grand Slam sin victorias.

El desenlace contrasta con su actuación de 2025 en Nueva York, cuando sorprendió a Madison Keys, entonces número seis del mundo y campeona del Australian Open, antes de despedirse en Segunda Ronda. Esta vez, Zarazúa quedó muy cerca de repetir esa instancia, pero no pudo concretar la oportunidad.

Iatcenko avanzó a la Segunda Ronda, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la colombiana Camila Osorio. Para Renata, queda ya una eliminación amarga y el reto de recuperar impulso en el circuito WTA.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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