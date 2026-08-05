Renata Zarazúa queda eliminada del WTA 1000 de Toronto tras caer ante Leylah Fernández

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    Renata Zarazúa queda eliminada del WTA 1000 de Toronto tras caer ante Leylah Fernández
    La mexicana cerró su participación en Canadá tras un torneo en el que consiguió una victoria en su debut ante Tamara Korpatsch. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La mexicana mantendrá el puesto 73 del ranking y ahora enfocará su preparación en la gira previa al US Open

El paso de Renata Zarazúa por el WTA 1000 de Toronto llegó a su fin en la segunda ronda. La tenista mexicana fue superada por la canadiense Leylah Fernández, quien aprovechó el respaldo del público local para imponerse con parciales de 6-2 y 6-2 y asegurar su lugar entre las mejores 32 del torneo.

Zarazúa, ubicada en el puesto 73 del ranking de la WTA, buscaba dar un nuevo golpe después de un estreno positivo en Canadá. En su debut había dejado fuera a la alemana Tamara Korpatsch con marcador de 6-4, 0-6 y 6-1, resultado que le permitió avanzar por segunda ocasión en su carrera a la segunda ronda del certamen.

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Sin embargo, el reto frente a Fernández representó una exigencia distinta. La canadiense, número 34 del mundo y finalista del Abierto de Estados Unidos en 2021, tomó el control desde el inicio del encuentro y marcó diferencias con un juego sólido desde el fondo de la cancha, además de aprovechar los errores de la mexicana para inclinar rápidamente el marcador a su favor.

El primer set quedó definido por la consistencia de la jugadora de 23 años, quien encontró espacios para romper el servicio de Zarazúa y administrar la ventaja sin mayores complicaciones. En la segunda manga, el desarrollo fue similar, con Fernández manteniendo la iniciativa y evitando que la mexicana pudiera construir oportunidades para regresar al partido.

La presión también recaía sobre la canadiense, ya que era la última representante local con vida en el cuadro individual femenil tras la eliminación del resto de sus compatriotas. Con este resultado respondió a las expectativas del público de Toronto y extendió su participación en el torneo.

Para Zarazúa, la eliminación pone fin a una semana en la que volvió a mostrar competitividad en un torneo de la categoría WTA 1000. Aunque no consiguió avanzar más allá de la segunda ronda, el triunfo obtenido en su debut le permitió sumar una actuación positiva dentro de la gira norteamericana sobre cancha dura, etapa clave rumbo al último Grand Slam del año.

Además, su desempeño no modificará su posición en la clasificación mundial, por lo que continuará ocupando el lugar 73 del ranking femenino. La capitalina ahora enfocará su preparación en los próximos compromisos del calendario, con el objetivo de llegar en ritmo a las competencias previas al US Open.

Por su parte, Fernández avanzó a la tercera ronda, donde tendrá una prueba de alto nivel frente a la rusa Mirra Andreeva, quinta sembrada del torneo y vigente campeona de Roland Garros, en uno de los encuentros más atractivos de la siguiente fase.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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