¿Qué pasó con Aryna Sabalenka? La número 1 del mundo sufre impactante colapso y queda eliminada de Roland Garros

Roland Garros volvió a sacudir el cuadro femenil con una de las sorpresas más fuertes del torneo: Aryna Sabalenka, número uno del mundo y una de las grandes favoritas al título, quedó eliminada en Cuartos de Final tras caer ante Diana Shnaider en un partido que parecía tener bajo control y que terminó convertido en un duro golpe emocional. La bielorrusa ganó el primer set por 6-3 y llegó a tomar ventaja en el segundo parcial, pero perdió el rumbo en los momentos clave. Shnaider reaccionó, llevó el duelo a un tercer set y cerró la remontada con autoridad para imponerse por 3-6, 7-5 y 6-0, resultado que dejó fuera a Sabalenka de la pelea por el único Grand Slam que todavía no ha conquistado. Más allá de la eliminación, lo que encendió las alarmas fue la conferencia de prensa posterior. Visiblemente afectada por la derrota, Sabalenka reconoció que el golpe fue tan fuerte que, en ese momento, sentía deseos de dejar el tenis.

La declaración no fue presentada como un retiro oficial, pero sí como una muestra del derrumbe anímico que vivió tras una de las caídas más dolorosas de su carrera reciente. La derrota resulta todavía más pesada por la forma en que se dio. Sabalenka perdió los últimos 10 juegos del encuentro y no pudo recuperar el control mental ni tenístico frente a una Shnaider que firmó la victoria más importante de su trayectoria en Grand Slam. Para la rusa, el triunfo representa un salto histórico rumbo a Semifinales; para la número uno del mundo, una herida abierta en París. Sabalenka llegaba a Roland Garros con la presión de confirmar su dominio en el circuito y de acercarse al título sobre arcilla, superficie que aún se le resiste en torneos mayores.

Sin embargo, el desenlace volvió a exhibir una de sus grandes batallas internas: la tensión en los momentos decisivos, especialmente cuando el partido comienza a escaparse. Ahora, el futuro inmediato de Sabalenka queda bajo la lupa. Aunque su frase sobre dejar el tenis respondió al impacto de la derrota, el episodio abre preguntas sobre el desgaste emocional de una jugadora que carga con el peso del número uno, la exigencia de ganar en todos los escenarios y la frustración de no poder coronarse en París. Roland Garros, mientras tanto, tendrá una nueva protagonista en la recta final. Diana Shnaider avanzó con una victoria que cambia su carrera y dejó fuera a una de las figuras más poderosas del circuito femenil, en una jornada que confirmó que en la tierra batida de París nadie tiene asegurado el camino al título.

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