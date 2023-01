Tigres busca mantenerse en lo más alto del Clausura 2023

“Déjenme terminar con algo que quisiera agregar. Se manejan muchas informaciones, muchas son falsas y hay una que me afecta a mí, a mi cuerpo técnico y a los jugadores que es que están diciendo una cifra de mi contrato que no es cierta. Quería dejar claro que yo estoy acá no por el dinero sino por el proyecto. Me senté con la directiva a hablar de un proyecto. No cobro el dinero que dicen que cobro, no me interesa lo único que me interesa es lo mejor para el club”, sentenció al final de la conferencia de prensa Diego Cocca.

Estas declaraciones surgen a raíz de una serie de publicaciones donde se aseguraba que el técnico bicampeón de la Liga MX tiene un contrato que le representa cobrar 4 millones de dólares libres al año.

Por su parte, los dirigidos por Andre Soares suman 4 puntos, luego de una victoria, un empate y una derrota, esta última frente al Monterrey, que los goleó 3-1, situación que mantiene a los potosinos en la novena posición de la Tabla General.

Atlético San Luis buscará hacer lo suyo, pero también reconocen que Tigres viene fuerte y más cuando son locales en el Volcán. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la Jornada 17 del Apertura 2022 de la Liga MX cuando los Universitarios se impusieron 3-0.

El mediocampista potosino, Rodrigo Dourado asegura que Tigres es uno de los equipos más grandes del Continente Americano, pues ya los ha enfrentado, justo hace ocho años, pero aquella ocasión fue en la Copa Libertadores ante el Internacional de Porto Alegre.